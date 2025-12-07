وفاة المصوّر البريطاني مارتين بار عن 73 عاماً

منذ 46 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- توفّي المصوّر البريطاني مارتين بار المعروف بأعماله الزاخرة بالألوان الزاهية ونظرته الهازئة من مواطنيه أو من المجتمع الاستهلاكي السبت عن 73 عاما، بحسب ما أعلنت مؤسسته.

وجاء في بيان صدر الأحد عن مؤسسته بموازاة آخر نشرته وكالة "ماغنوم فوتوز" العريقة التي تعاون معها بار لفترة طويلة "بحزن كبير نعلن وفاة مارتين بار (1952-2025) في منزله في بريستول" السبت.

ولم يحدّد سبب الوفاة لكن في أيّار/مايو 2021 شخّصت إصابة المصوّر بسرطان يصيب الخلايا البلازمية.

ولد مارتين بار في ساري في 23 أيار/مايو 1952 وعرّفه جدّه على هواية التصوير. وبدأ مسيرته في السبعينيات بعد إنهاء دراسته الجامعية في مانشستر. وكان يصدر صوره بداية بالأبيض والأسود، على غرار كبار المصوّرين.

وبعد مسار محفوف بالصعوبات، أصبح عضوا كامل العضوية في وكالة "ماغنوم" سنة 1994 وتبوّأ إدارتها بين 2013 و2017.

عرف مارتين بار بأعماله المستوحاة من الإعلانات بأطرها الكبيرة وألوانها الزاهية ولمستها البريطانية. وهي كانت تركّز خصوصا على السياحة الجماعية والنزعة الاستهلاكية.

وهي كانت محطّ إعجاب وانتقاد في الوقت عينه، لا سيّما في ما يخص الصورة المقدّمة عن الطبقة الكادحة في بلده.

وقال بار بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي كان من أشدّ معارضيه "أحبّ بريطانيا وأكرهها في الوقت عينه. وما أقوم به في صوري هو تخليد هذا التناقض البريطاني. فهناك حسن الذوق وقلّته وأنا أحاول المزج بين الإثنين في أعمالي".

وكان مارتين بار يهوى جمع القطع الغريبة ومجلّدات الصور. وهو أصدر أكثر من 120 كتابا وله أرشيف من أكثر من 50 ألف صورة، حفظت صور كثيرة منها في مؤسسته في بريستول.