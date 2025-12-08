وزارتا التعليم العالي في إقليم كوردستان والعراق تعلنان مبادرة مشتركة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارتا التعليم العالي في العراق وإقليم كوردستان، عن مبادرة متبادلة، لقبول الطلاب في جامعات العراق وإقليم كوردستان.

وضمن هذه المبادرة، تم قبول 105 طالباً من إقليم كوردستان في جامعات العراق، لهذا العام الدراسي، وبالمقابل تم تسجيل أسماء 266 طالباً من محافظات العراق في جامعات كوردستان.

وقال وزير التعليم العالي العراقي، إن هذه هي الخطوة الأولى بعد عام 1991، وهناك خطة لزيادة عدد المقاعد الدراسية للطلاب في إقليم كوردستان والعراق في السنوات القادمة.

وبعد 34 عاماً، ولأول مرة يمكن لطلاب إقليم كوردستان الدراسة في جامعات العراق، وبالمقابل يمكن لطلاب محافظات العراق الدراسة في جامعات إقليم كوردستان. للعام الدراسي 2025-2026 حيث تم توفير ألف مقعد دراسي للطلاب، وتم قبول 105 طالباً من كوردستان في جامعات العراق و263 طالباً من العراق في جامعات كوردستان.

نعيم عبود، وزير التعليم العالي في العراق، صرّح لكوردستان24: هذا خطوة جيدة ويمكن دعمها ماليًا، لأنه منذ عام 1991 تم إيقاف قبول الطلاب، لذلك نشعر بسعادة كبيرة ونعتبرها إنجازًا جيدًا للحكومة ولوزارة التعليم العالي، ونعمل على زيادة العدد في السنوات القادمة.

على الرغم من أن مشكلة معادلة شهادات العديد من الجامعات بين وزارتي التعليم العالي في العراق وإقليم كوردستان قد تم حلها، إلا أنه بسبب اختلاف نظام التعليم واللغة ومدة الدوام في الجامعات، لا تزال جامعة كرميان وخمس جامعات أخرى تابعة لحكومة العراق ضمن المناطق المتنازع عليها تواجه مشكلة في المعادلة.

الدكتور خطاب أحمد، المدير العام في وزارة التعليم العالي في إقليم كوردستان، يقول: الآن هناك حوالي 85 جامعة أهلية، ومن هذا العدد ليس لدينا أي مشكلة مع 80 جامعة، فقط 5 جامعات تواجه مشاكل بسبب وقوعها في تلك المناطق أو المناطق المتنازع عليها خارج إقليم كوردستان ولدينا ملاحظات عليها.

يذكرأنه، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان، الأحد، نتائج القبول المتبادل بين جامعات الإقليم وجامعات وسط وجنوب العراق، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر وزارة التعليم العالي الاتحادية في بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان أنها أبلغت خريجي الصف الثاني عشر في إقليم كوردستان، الذين قدّموا طلباتهم للدراسة في جامعات وسط وجنوب العراق، بإمكانية الاطلاع على نتائج قبولهم اعتباراً من اليوم.

وبحسب البيان، أسفر التنسيق بين وزارتي التعليم العالي في الإقليم والحكومة الاتحادية عن قبول 105 طلاب من أصل 127 من خريجي كوردستان في جامعات وسط وجنوب العراق.

وفي المقابل، تم قبول 623 طالباً من أصل 657 من طلبة وسط وجنوب العراق في جامعات إقليم كوردستان.

ودعت الوزارة جميع الطلبة الذين ظهرت أسماؤهم ضمن قوائم القبول إلى مراجعة الكليات والأقسام المعنية لاستكمال إجراءات التسجيل.

وكانت وزارة التعليم العالي في كوردستان قد فتحت، في 20 تشرين الثاني 2025، باب التقديم المتبادل لطلبة الصف الثاني عشر بين جامعـات الإقليم وجامعات وسط وجنوب العراق، حيث تم تخصيص 400 مقعد دراسي لطلبة الإقليم في الجامعات والمعاهد الاتحادية، مقابل 400 مقعد لطلبة وسط وجنوب العراق في جامعات ومعاهد إقليم كوردستان.