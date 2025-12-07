مكافحة العنف في أربيل: مؤشرات إيجابية وتوسع في برامج التوعية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مدير مديرية مكافحة العنف ضد المرأة والأسرة في أربيل، العقيد سفين زاهر، عن مؤشرات إيجابية في معدلات العنف الأسري داخل حدود محافظة أربيل.

مشيراً إلى انخفاض الحالات المُسجّلة خلال العام الجاري مقارنة بالسنوات الأربع الماضية.

وقال زاهر في تصريح لـكوردستان24، إن المديرية تعمل حالياً على إعداد خطة أكثر دقة لمعالجة أشكال العنف داخل الأسر، ولا سيما العنف الموجَّه ضد النساء.

مؤكداً أن الهدف من الجلسة الأخيرة هو وضع برنامج أكثر فعالية للحد من هذه الانتهاكات.

وأوضح أن عدد الشكاوى المقدمة للمديرية شهد تراجعاً ملحوظاً، مقابل ارتفاع في حالات الصلح وعودة الأسر إلى حياتها الطبيعية، وهو ما وصفه بأنه "تطور يبعث على الارتياح".

وأشار زاهر إلى أن حملة الأمم المتحدة للـ16 يوماً لمناهضة العنف هذا العام ركّزت على "العنف الإلكتروني".

مبيناً أن إقليم كوردستان، كغيره من مناطق العالم، لا يُستثنى من هذا النوع من الانتهاكات التي تنتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي ختام حديثه، أكد العقيد زاهر أن مديرية أربيل وضعت خطة موسعة لتوعية أكبر عدد من المواطنين، إلى جانب استمرار التنسيق مع وزارة الأوقاف ورجال الدين، وكذلك الباحثين الاجتماعيين، لتنفيذ حملات تثقيفية واسعة حول مخاطر العنف الإلكتروني داخل المراكز التعليمية والمجتمعية.