الشرع للجالية السورية في أمريكا: قد لا نتفق في كل شيء ولكن يجب أن نتوحد

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- بعيد وصوله إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع بوفود من الجالية السورية مساء أمس الأحد.

و رحب الحضور بالشرع، وهو أول رئيس سوري يشارك في اجتماعات أممية منذ 58 عاماً. وتعالت الأصوات معبرة عن فرحها بتلك اللحظة، حيث قال أحد الحضور: "الله يعزك متل ما عزيتنا".

في حين أكد الشرع خلال اللقاء على ضرورة التوحد. وقال: "يجب أن نكون شعباً موحداً، قد لا نتفق في كل شيء ولكن يجب أن نتوحد".

كما أضاف أن "كل شعوب العالم تقف مذهولة من الحدث السوري والعالم يعطي فرصة للسوريين، لذا يجب أن نثبت أنفسنا"، وفق ما نقل التلفزيون السوري الرسمي.

وشدد على أن الشعب السوري "قادر على أن يعمل شيئاً جديداً ويبهر العالم".

إلى ذلك، أكد أن الطريق كان "شاقاً ومتعباً ومليئاً بالصعاب والمشاكل، لكن سوريا قادرة أن تكون من جديد عروس الشرق الأوسط".

إلا أنه أوضح أن ما ينقصها هو "خطة سليمة ووحدة صف لبناء البلد"، مضيفاً أن "حجم الضرر كبير في كل القطاعات" لكن البلاد تملك رأس مال كبيراً وموارد بشرية كبيرة".

وكان الشرع أعرب في مقابلة تلفزيونية أمس مع شبكة "سي بي إس"، عن أمله بلقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معبراً عن امتنانه لما فعله تجاه سوريا، لجهة رفع العقوبات.

يذكر أن أي رئيس سوري منذ الرئيس الأسبق نور الدين الأتاسي (1966- 1970)، لم يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى القمة. ما يجعل الشرع أول رئيس سوري يتحدث من على منبر الأمم المتحدة منذ حرب يونيو 1967 مع إسرائيل.

هذا وسيشارك الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني الذي يرافقه، في العديد من الاجتماعات والفعاليات بالأمم المتحدة، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة بأعمال الجمعية العامة، حسب وكالة سانا.