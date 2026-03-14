في تحول جذري.. كوبا تستعد لبدء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة لإنقاذ الجزيرة من الغرق

أربيل (كوردستان 24)- في تحول سياسي استثنائي فرضته الظروف القاسية، كشفت وكالة "رويترز" للأنباء أن الحكومة الكوبية أبدت موافقتها على مسار التقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية، معلنة استعدادها للنظر في الشروط التي تضعها واشنطن، وذلك في محاولة عاجلة لإنقاذ البلاد من أزمة طاقة طاحنة تعصف بها.

وتعيش الجزيرة الكاريبية حالياً أسوأ أزمة طاقة في تاريخها الحديث، إثر انهيار واسع في بنيتها التحتية. وتشهد كافة أنحاء البلاد انقطاعات متكررة وشاملة للتيار الكهربائي، فيما أشارت تقارير محلية ودولية إلى أن العاصمة "هافانا" تغرق في الظلام لفترات تصل إلى 12 ساعة يومياً، مما أدى إلى شلل شبه تام في الحياة اليومية وتعطل الخدمات الأساسية.

وفي اعتراف رسمي بخطورة الموقف، أقر الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، بأن بلاده استنفدت فعلياً كافة مخزوناتها من الوقود خلال الأشهر الثلاثة الماضية، واصفاً الوضع الذي تمر به البلاد بأنه "حرج للغاية".

وأمام هذا الانهيار الاقتصادي المتسارع والعجز التام في قطاع الطاقة، تشير المصادر إلى أن هافانا تجد نفسها مضطرة للتحرك نحو خيارات كانت تُعد خطوطاً حمراء في الماضي. وتستعد القيادة الكوبية في الوقت الراهن لتوجيه طلب مساعدة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمهيداً لفتح قنوات اتصال وبدء مفاوضات ثنائية مباشرة مع واشنطن، بحثاً عن طوق نجاة ينتشل الجزيرة من أزمتها الخانقة.