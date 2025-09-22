نيجيرفان بارزاني والمندلاوي يؤكدان على أهمية إجراء الانتخابات المقبلة بصورة منظمة

منذ 57 دقيقة

أريبل (كوردستان24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، نائب رئيس البرلمان الاتحادي محسن المندلاوي، والوفد المرافق له الذي ضم عدداً من أعضاء البرلمان الاتحادي.

وبحث رئيس إقليم كوردستان، والمندلاوي، الأوضاع العامة في العراق، والمسار السياسي والانتخابات المقبلة لمجلس النواب، إلى جانب أعمال وبرامج المجلس، والعلاقات بين أربيل وبغداد، وكذلك أوضاع المنطقة.

وأكد الجانبان على أهمية معالجة القضايا العالقة في العراق، ولا سيما حل المسائل بين أربيل وبغداد استناداً إلى الدستور والاتفاقات المبرمة، باعتبار ذلك ضماناً للاستقرار والتقدم في البلاد.

وأعرب نيجيرفان بارزاني عن شكره لجميع الشخصيات والجهات التي تبذل جهوداً لحل القضايا، وجدد دعمه لخطوات وتفاهمات حكومتي إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن ملف الحقوق المالية ورواتب موظفي الإقليم.

واتفق الجانبان على أهمية إجراء الانتخابات المقبلة لمجلس النواب بصورة منظمة، وتطرقا إلى التحضيرات الجارية بهذا الخصوص، مشددين على أن المضي بالعملية الديمقراطية أمر ضروري للحفاظ على استقرار وأمن البلاد.

وشكّل التأكيد على العمل المشترك والتعاون بين مختلف المكونات والقوى السياسية، إضافة إلى قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك، محوراً آخر من الاجتماع.