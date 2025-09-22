افتتاح متحف شيركو بيكس: تكريم لإرث "إمبراطور الشعر"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- في خطوة ثقافية هامة، تم تحويل منزل الشاعر الكوردي الراحل شيركو بيكس في مدينة السليمانية إلى متحف يخلد ذكراه وإرثه الأدبي الغني. وقد تم افتتاح المتحف رسميًا بحضور عائلة الشاعر ومحبيه وعدد من الشخصيات الثقافية.

يضم المتحف، الذي يحمل اسم "متحف شيركو بيكس"، المقتنيات الشخصية للشاعر، بما في ذلك مكتبته الخاصة التي تحتوي على آلاف الكتب، ومخطوطاته الأصلية، وصوره العائلية، والجوائز والأوسمة التي نالها خلال مسيرته الإبداعية. كما تم عرض عدد من أعماله الأدبية ومقتنياته الخاصة مثل نظاراته وأقلامه في صناديق زجاجية للحفاظ عليها.

وقال هالو شيركو بيكس، نجل الشاعر، في حديثه مع كوردستان24، إن "هذا المتحف لا يقتصر على كونه مكانًا لحفظ مقتنيات شيركو بيكس، بل هو مركز ثقافي يهدف إلى الحفاظ على التراث الأدبي والفني الكوردي".

وأضاف أن المتحف يتكون من عدة أقسام، بما في ذلك قاعة لعرض سيرة حياته وأهم محطاته الشعرية، بالإضافة إلى مقهى ومساحة لبيع بعض المقتنيات التذكارية.

يعتبر هذا المتحف معلمًا ثقافيًا مهمًا، لا سيما وأنه يمثل أول متحف من نوعه في كوردستان مخصص لشاعر، مما يعكس المكانة الكبيرة التي يحظى بها شيركو بيكس في الوجدان الكوردي.

ومن المتوقع أن يصبح المتحف وجهة للباحثين والمهتمين بالأدب الكوردي من داخل وخارج الإقليم.