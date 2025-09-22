ريال مدريد لن يرسل وفداً إلى حفل الكرة الذهبية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- لن يرسل ريال مدريد الإسباني وفدا رسميا إلى حفل جائزة الكرة الذهبية المقرر مساء الإثنين في باريس، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرب من المنظمين.

في المقابل، منح النادي الملكي لاعبيه ولاعباته حرية الانتقال إلى العاصمة الفرنسية إذا رغبوا في ذلك.

وستسافر الاسكتلندية كارولاين وير، المرشحة لجائزة الكرة الذهبية، إلى باريس، بحسب ما أوضح المصدر عينه.

لكن تشكيلة فريق الرجال ستكون منشغلة في مباراتها الثلاثاء على أرض ليفانتي في الدوري الإسباني لكرة القدم، وبالتالي لن تسافر بناء على رغبة المدرب شابي ألونسو.

وكان النجم الفرنسي كيليان مبابي كشف الثلاثاء بعد الفوز على مرسيليا الفرنسي 2-1 في دوري أبطال أوروبا، انه لن يسافر لاستلام جائزة غيرد مولر لهداف العام.

وكان ريال مدريد اعتكف عن السفر العام الماضي لحضور الحفل، بعد تسريب أخبار عن نيل الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنكليزي، الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، على حساب هدافه البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وحصل ريال في تلك الليلة على عدة تسميات ونال جوائز من بينها أفضل هداف (مبابي بالتساوي مع الإنكليزي هاري كاين) وأفضل مدرب للإيطالي كارلو أنشيلوتي.