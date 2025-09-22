مصر بطلاً لكأس العالم للسيدات بكرة القدم المصغرة على حساب البرازيل

منذ 51 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أحرز منتخب مصر بطولة كأس العالم للسيدات بكرة القدم المصغرة على حساب البرازيل والتي أقيمت مساء اليوم الاثنين على ملعب هندرين في مدينة أربيل.

وحسم منتخب مصر للسيدات المباراة بضربات الجزاء بـ 3 أهداف مقابل هدفين، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بتعادل بهدفٍ لهدف.

وبحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، انطلقت اليوم الاثنين، المباراة النهائية لـ"بطولة كأس العالم للسيدات 2025" في رياضة كرة القدم المصغرة (الميني فوتبول)، في العاصمة أربيل، بين منتخبي مصر والبرازيل.

واستضافت العاصمة أربيل، يوم الأربعاء الموافق 17 أيلول/سبتمبر 2025، وحتى الـ 22 من الشهر ذاته النسخة الأولى من بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة للسيدات، بمشاركة ثمانية منتخبات من مختلف أنحاء العالم.