بحضور مسرور بارزاني.. انطلاق المباراة النهائية لـبطولة كأس العالم للسيدات بكرة القدم المصغرة في أربيل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، انطلقت اليوم الاثنين، المباراة النهائية لـ"بطولة كأس العالم للسيدات 2025" في رياضة كرة القدم المصغرة (الميني فوتبول)، في العاصمة أربيل، بين منتخبي مصر والبرازيل.

وعُقد في أربيل، اليوم الاثنين، المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة النهائية لـ"بطولة كأس العالم للسيدات 2025" بمشاركة المدير العام للرياضة ورئيس الاتحاد الدولي للعبة، محمد الدوسري، وعدد من وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وفي كلمته الافتتاحية، رحّب الدوسري بالحضور، مؤكداً أن المؤتمر يأتي في إطار اليوم الختامي للبطولة، التي شهدت مشاركة واسعة من منتخبات قارية وعالمية.

وأوضح أن المباراة النهائية ستجمع بين منتخب مصر ومنتخب البرازيل، فيما ستقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين منتخب إقليم كوردستان العراق ومنتخب لبنان.

وأشار رئيس الاتحاد الدولي للميني فوتبول إلى أن الهدف من المؤتمر هو إتاحة المجال أمام المنتخبات الأربعة المتأهلة للتواصل مع الصحافة والتحدث عن استعداداتهم وتطلعاتهم قبيل انطلاق المواجهات الحاسمة.

واستضافت العاصمة أربيل، يوم الأربعاء الموافق 17 أيلول/سبتمبر 2025، النسخة الأولى من بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة للسيدات، بمشاركة ثمانية منتخبات من مختلف أنحاء العالم.