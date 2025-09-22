برشلونة يواصل مطاردة الريال بثلاثية في خيتافي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- واصل برشلونة حامل اللقب صحوته بفوزه الكبير على ضيفه خيتافي 3-0، الأحد، في المرحلة الخامسة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

فعلى ملعب يوهان كرويف المخصص لتمارينه بانتظار الحصول على التصاريح اللازمة لاعادة افتتاح ملعبه «كامب نو» المجدد، فرض المهاجم الدولي فيران توريس نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية الشوط الأول (15 و34) رافعاً رصيده إلى أربعة أهداف في المركز الثاني على لائحة الهدافين وبفارق هدف واحد خلف مهاجم ريال مدريد الدولي الفرنسي كيليان مبابي المتصدر.

وأضاف داني أولمو الهدف الثالث مطلع الشوط الثاني (62)، فحقق النادي الكتالوني فوزه الثاني تواليا بعد عثرته أمام مضيفه رايو فايكانو 1-1 في المرحلة الثالثة.

وعاد برشلونة الى المركز الثاني وأعاد الفارق الى نقطتين بينه وبين غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر بالعلامة الكاملة عقب فوزه على ضيفه إسبانيول 2-0 السبت.

وفرض برشلونة الذي استمر غياب نجمه الواعد لامين يامال عن صفوفه بسبب اصابة تعرض لها مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولية، أفضليته منذ البداية ولم يتأخر في افتتاح التسجيل اثر هجمة منسقة لعب على اثرها جناحه الدولي البرازيلي رافينيا كرة عرضية داخل المنطقة فهيأها أولمو بكعبه بطريقة رائعة إلى توريس غير المراقب فسددها بيمناه على يمين الحارس دافيد سوريا (15).

وعزز توريس تقدم النادي الكتالوني عندما تلقى كرة من رافينيا خلف الدفاع فسددها بيمناه من خارج المنطقة على يمين الحارس سوريا (34).

وأنقذ سوريا مرماه من هدف ثالث بتصديه لتسديدة قوية للدولي البولندي الممخضرم روبرت ليفاندوفسكي (41).

وحرمت العارضة توريس من الهاتريك بردها تسديدته القوية من خارج المنطقة (43).

وتابع برشلونة سيطرته في الشوط الثاني وعزز تقدمه بهدف ثالث سجله أولمو بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة (62) اثر تمريرة من الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد، بديل رافينيا.









