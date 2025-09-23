فؤاد حسين: جغرافية العراق وسماؤه أصبحت ساحة حرب وهناك تبعات للهجمات بين إيران واسرائيل

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الاثنين، إن الاعترافات الدولية المتتالية بدولة فلسطين قضية مهمة لدعم الشعب الفلسطيني الذي يمر الآن بأزمة كبيرة، مشيراً إلى أن الاعتراف بأحقية الشعب الفلسطيني في إقامة دولته هو "خطوة أساسية"، لكن "الواقع على الأرض بحاجة إلى تغيير".

وأضاف حسين في مقابلة مع "الشرق" من نيويورك، أن الاعتراف يعني إدانة السياسات الإسرائيلية، وهو ما اعتبره "خطوة في الاتجاه صحيح"، ولكنه قال إنه "في الواقع هناك مشاكل كبيرة، والاعتراف بدولة فلسطين يحتاج إلى وجود جغرافيا محددة لفلسطين، ومؤسسات الدولة، واقتصاد الدولة، ووقف إطلاق النار". وحذر من أن التهديدات الإسرائيلية تجاه إيران، "قد تؤدي إلى توتر أكبر ومشاكل كبيرة في المنطقة".

وبشأن وجود تخوفات على الساحة العراقية، قال فؤاد حسين: "جغرافية العراق وسماؤه أصبحت ساحة حرب، وهناك تبعات لهذه الهجمات (حرب إيران وإسرائيل).

وأعرب عن أمله في إمكانية حل هذه التوترات عبر الدبلوماسية.

وأضاف: "هذه الخطوات كلها أساسية من أجل ترجمة مسألة الاعتراف إلى واقع ملموس".

وأردف قائلاً: "علينا أن نكون واقعيين. كل الخطوات العملية لن تنجح إذا لم يكن هناك موقف واضح من الإدارة الأميركية لوقف الحرب والاستيطان".

وأشار إلى أن هناك اجتماعاً لبعض الدول الإسلامية والعربية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب "سيُطرح فيه الوضع المأساوي في غزة والاعتراف بدولة فلسطين".

وتساءل: "هل يغير ترمب والإدارة الأميركية موقفهما من هذه القضايا؟ لأكون واقعياً، سيكون الأمر صعباً، إذا لم يكن هناك تغيير في الموقف الأميركي فلن تكون هناك تغييرات في موقف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو".

وتابع: " على الساحة السياسية، ستكون هناك مكاسب مهمة للشعب الفلسطيني مثل الاعتراف بالدولة"، ولكنه أوضح أن الحاجة الآن "تتعلق بالتغيير على الأرض".

وأشار حسين إلى أن اتخاذ كبرى الدول الأوروبية خطوات نحو الاعتراف "يعطي الأمل بخلق حالة سلام وأمان للشعب الفلسطيني".

وأضاف أن "كل هذه الخطوات يجب أن تُستخدم كورقة ضغط لوقف الحرب في غزة، ووقف الاستيطان في الضفة الغربية، حتى لا تنتقل حالة الحرب في غزة إلى الضفة، وهذا أمر خطير".

العقوبات على إيران

وبخصوص ملف العقوبات على إيران، قال فؤاد حسين إنه سيلتقي مع مسؤولين أميركيين في الأيام المقبلة، ووصف احتمالية عودة العقوبات الأوروبية على إيران بـ"القاسية".

وحذر من أن العودة إلى العقوبات السابقة على إيران "سيصل بالجميع إلى طريق مسدود"، واعتبر أن هذا الطريق المسدود "خطر".

وقال إن "الضغط المتزايد في القضية الفلسطينية، وفي منطقة الشرق الأوسط يزيد من الضغط على إيران، مما قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة".

المصدر.. الشرق