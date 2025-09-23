العثور على 37 قطعة أثرية تعود لحقب تاريخية مختلفة في ذي قار

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مفتشية آثار ذي قار، اليوم الثلاثاء 23 أيلول 2025، العثور على 37 قطعة أثرية مختلفة الأحجام والأشكال في شمال المحافظة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير مفتشية الآثار شامل إبراهيم، إن "القطع المكتشفة تضم أواني فخارية وبرونزية ونحاسية تعود إلى حقب إسلامية وسومرية قديمة، مشدداً "على ضرورة التزام المواطنين بحماية هذا الإرث الحضاري من أي تجاوزات أو سرقات".

من جانبها، أوضحت مديرة متحف الناصرية وداد الأعرجي أن "متحف الناصرية تسلم القطع الأثرية وقام بخزنها وجردها، قبل نقلها إلى المتحف العراقي في بغداد لعرضها على لجنة مختصة لتحديد تواريخها بدقة".

وبينت أن "القطع عبارة عن مجموعة كبيرة من جرار فخارية وأواني فخارية تعود لاستخدامات منزلية للطبقات المتوسطة، وأخرى حجرية وأدوات معمولة مميزة ربما كانت تستخدم من قبل الطبقات الراقية".

وفي السياق ذاته، أكد محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، أن "هناك تنسيقاً عالياً بين الأجهزة الأمنية ومفتشية الآثار من أجل الحفاظ على التراث العراقي والعالمي الذي تتميز به المحافظة، لما يمثله من أهمية كبرى لدى العالم ولأبناء ذي قار".