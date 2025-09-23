رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل القائم بالأعمال الأمريكي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 23 أيلول، القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى العراق جوشوا هاريس.

جرى خلال الاجتماع، الذي حضرته القنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان ويندي غرين، تبادل وجهات النظر بشأن آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية والمنطقة، وتنمية العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة.

وهنأ رئيس الحكومة القائم بالأعمال الأمريكي بمناسبة تسنمه منصبه، متمنياً له النجاح، ومؤكداً على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية.

وأشار القائم بالأعمال الأمريكي إلى أهمية إقليم كوردستان كشريك استراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة، مجدداً دعم بلاده ورغبتها في تعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان في مختلف المجالات.

واتفق الجانبان على ضرورة استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان في أقرب وقت ممكن، وأن ترسل الحكومة الاتحادية رواتب ومستحقات إقليم كوردستان المالية.