رئيس إقليم كوردستان يستقبل السفير الياباني لدى العراق

منذ 40 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- التقى نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، صباح اليوم (الثلاثاء، 23 أيلول 2025)، أكيرا إيندو، سفير اليابان لدى العراق، وبحث معه علاقات اليابان مع العراق وإقليم كوردستان، والأوضاع العامة للعراق، وعلاقات أربيل وبغداد، والاستعدادات الجارية للانتخابات النيابية المقبلة في العراق.

وخلال اللقاء الذي حضره القنصل العام الياباني في إقليم كوردستان، وصف الجانبان علاقات اليابان مع العراق وإقليم كوردستان بالمهمة والقيمة للجانبين، وأكدا على توطيد وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

كما وصف الجانبان تواجد وأعمال ونشاطات الشركات اليابانية في العراق وإقليم كوردستان بالمهمة، وسلطا الضوء على المجالات التي يمكن لليابان أن تستثمر فيها. في هذا السياق، أكد نيجيرفان بارزاني الإعراب عن شكره وتقديره للمساعدات اليابانية ولدور وحضور ونشاطات الشركات اليابانية في العراق وإقليم كوردستان.

وشكّل أحدث التطورات في منطقة الشرق الأوسط وآثار هذه التطورات على العراق ودول المنطقة، محوراً آخر للقاء.