وفاة المفتي العام للسعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن الديوان الملكي، اليوم (الثلاثاء)، وفاة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للسعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، وأوضح البيان أنه سيُصلى على الفقيد –رحمه الله– بعد صلاة عصر هذا اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

كما وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإقامة صلاة الغائب على سماحته بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي بالمدينة المنورة، إضافة إلى جميع مساجد المملكة.

حياته ورحلته العلمية

وُلد رحمه الله في مكة المكرمة عام 1362هـ (1943م)، وتوفي والده وهو في سن مبكرة، فتكفّل بتربيته وتعليمه عدد من العلماء البارزين في ذلك الوقت.

التحق الشيخ عبدالعزيز بالمعهد العلمي بالرياض، ثم بكلية الشريعة حيث تخرج عام 1384هـ. بدأ مسيرته العملية مدرسًا بمعهد إمام الدعوة العلمي، ثم انتقل إلى كلية الشريعة حيث شغل عدة مناصب أكاديمية، منها أستاذ مساعد وأستاذ مشارك، كما أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه.

في عام 1407هـ، عُيّن عضوًا في هيئة كبار العلماء، ثم تولى منصب المفتي العام للمملكة ورئيسًا لهيئة كبار العلماء والبحوث العلمية والإفتاء. اشتهر رحمه الله بفقهه الواسع واعتداله، وكان له دور بارز في إرشاد الأمة وتوجيهها.

من أبرز محطاته العملية خطبته في يوم عرفة، حيث كان يُلقي الخطبة في مسجد نمرة لمدة 35 عامًا، من عام 1402هـ حتى عام 1436هـ، ليكون بذلك أطول خطيب في تاريخ الأمة الإسلامية.