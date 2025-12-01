إقليم كوردستان على موعدٍ مع موجة أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

منذ 22 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والزلازل في العراق، في أحدث تقاريرها، قدوم موجة مطرية إلى محافظات إقليم كوردستان والمناطق الشرقية من العراق، والتي يُتوقّع أن ترافقها تغيّرات في سرعة الرياح وانخفاض في درجات الحرارة.

ووفقًا للتوقعات، يبدأ تأثير هذه الموجة اعتبارًا من اليوم الاثنين، 1 كانون الأول 2025، حيث من المتوقع أن تتلبّد سماء محافظات الإقليم وعدد من مناطق شرق العراق بغيوم ممطرة.

ورغم أن مدة الموجة ستكون قصيرة، فإنها ستُحدث تغيرات ملموسة في طقس المنطقة.

وأشار التقرير في جزء آخر منه إلى أن المناطق الواقعة في غرب العراق ستشهد حالة جوية مختلفة، إذ ستتعرض لزيادة في سرعة الرياح مع موجة برودة، ما سيؤدي إلى انخفاض واضح في درجات الحرارة.

ويُعدّ وضع الأمطار هذا الموسم متدنّيًا؛ فمنذ بداية موسم الأمطار وحتى الآن، لم تتعرض مناطق إقليم كوردستان والعراق سوى لموجة مطرية مؤثرة واحدة.

ويأتي هذا التراجع في وقت كانت تشهد فيه المنطقة خلال السنوات الماضية عدّة موجات مطرية قوية في مثل هذا الموسم، الأمر الذي يثير القلق بشأن التغيّرات المناخية المتوقعة في الأيام المقبلة.