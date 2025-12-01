دمشق تُطلق حملة شاملة لمكافحة التسول وتأهيل المتسولين اجتماعياً

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- شهدت العاصمة السورية دمشق إطلاق حملة واسعة النطاق تهدف إلى القضاء على ظاهرة التسول المنتشرة في شوارع المدينة، وذلك من خلال رصد وتقييم حالات التسول والتمييز بين المحتاجين الحقيقيين وأولئك الذين يتم استغلالهم، بهدف إيجاد حلول جذرية ودائمة لهذه المشكلة الاجتماعية بدلاً من الاكتفاء بالمعالجات المؤقتة.

وصرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية، هند قبوات، قائلة لكوردستان24: "يعتبر هذا اليوم محطة هامة في تاريخ سوريا، حيث تكاتفت جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والجهات التطوعية لإنجاز هذا العمل. وقد تمكنا اليوم من استيعاب 100 طفل في مركز متخصص للرعاية الاجتماعية، بعد أن تم إنقاذهم من الشوارع".

وأضافت السباعي: "لقد بدأنا العمل على هذا المشروع منذ أربعة أشهر، وكان في البداية مجرد حلم، لكنه اليوم أصبح واقعاً ملموساً. نحن عازمون على إنهاء ظاهرة التسول في شوارع سوريا، وندعو المواطنين لعدم منح المال للمتسولين، بل التواصل معنا لنتولى معالجة حالاتهم".

من جانبه، أكد محافظ دمشق، ماهر مروان، على أهمية تضافر الجهود المجتمعية في هذا السياق، قائلاً: "نشهد تكاتفاً مجتمعياً كبيراً، حيث عملنا جميعاً يداً بيد لترميم وتجهيز المراكز وتأمين كافة المستلزمات الضرورية. وسنعمل تدريجياً على توسيع نطاق هذا العمل ليشمل جميع أنحاء دمشق، كما سنقوم بتعزيز وتطوير أنشطة وبرامج المراكز لتأهيل هؤلاء الأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع كأفراد فاعلين".

يأتي هذا المشروع بعد دراسة وتقييم لأوضاع الأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتم إيواؤهم في مراكز رعاية متخصصة تابعة لمديرية الشؤون الاجتماعية في دمشق. وتوفر هذه المراكز برامج تأهيلية شاملة تتضمن الدعم النفسي والصحي، بهدف إعداد هؤلاء الأطفال ليكونوا عناصر إيجابية ومنتجة في المجتمع مستقبلاً.

وقد أجرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل برفقة محافظ دمشق جولة تفقدية في مراكز الرعاية والتأهيل، للاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة، حيث شددا على ضرورة تكثيف الجهود للقضاء على ظاهرة التسول وضمان توفير الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين.

تقرير: أنور عبداللطيف – كوردستان24 – دمشق