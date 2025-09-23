رئيس الحكومة يستقبل سفير اليابان لدى العراق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 23 أيلول (سبتمبر) 2025، سفير اليابان لدى العراق آكيرا إندو.

وتناول اللقاء سبل توطيد العلاقات بين اليابان وإقليم كوردستان، فضلاً عن استعراض مجمل الأوضاع في العراق، ولا سيّما الاستعدادات الخاصة بالانتخابات النيابية المقبلة.

من جانبه، استعرض السفير الياباني الأنشطة والمشاريع التي تنفذها بلاده في إقليم كوردستان عبر وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، والتي تشمل قطاعات متنوعة.

بدوره، أعرب رئيس الحكومة عن شكر وتقدير إقليم كوردستان لليابان على ما تقدمه من دعم ومشاريع تنموية، مؤكداً تطلع الإقليم للاستفادة من الخبرات اليابانية الرائدة في مجالات الصناعة والتربية والتنمية الاقتصادية.