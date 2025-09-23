الناتو يطالب روسيا بوقف انتهاك الأجواء في خاصرته الشرقية

منذ 40 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- طالب حلف شمال الأطلسي (ناتو) روسيا الثلاثاء بوقف الانتهاكات "التصعيدية" للمجال الجوي لبلدانه الشرقية بعدما عقد محادثات عاجلة تطرقت إلى انتهاك طائرة الأسبوع الماضي المجال الجوي لإستونيا.

وقالت بلدان الناتو الـ32 في بيان إن "روسيا تتحمّل المسؤولية الكاملة عن هذه الأفعال التصعيدية التي تحمل خطر وقوع أي حدث غير محسوب وتعرّض الأرواح للخطر. عليها أن تتوقف".

وأضافت "لا ينبغي لروسيا أن تشكّ في أن حلف شمال الأطلسي وحلفاءه سيستخدمون، وفقا للقانون الدولي، جميع الأدوات العسكرية وغير العسكرية اللازمة للدفاع عن أنفسهم وردع كل التهديدات من كل الاتجاهات".

وأكدت أنّ الناتو "سيستمر في الرد بالطريقة والتوقيت والمجال الذي نختاره"، مشيرة إلى أنّ التزام التحالف بميثاق الدفاع الجماعي يبقى "قويا".

وعقدت إستونيا مشاورات طارئة بموجب المادة الرابعة من المعاهدة التأسيسية للحلف، بعدما انتهكت طائرات مقاتلة روسية مجالها الجوي لمدة 12 دقيقة الجمعة.

وتنص المادة الرابعة على إجراء مشاورات بين الحلفاء في حال وجود تهديد لأحد أعضائه.

وخلال الحادثة التي وقعت في المجال الجوي الإستوني، أُرسلت مقاتلات إيطالية من طراز "اف-35" تابعة لبعثة دعم الدفاع الجوي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في بحر البلطيق، إلى جانب طائرات سويدية وفنلندية، لاعتراض الطائرة الروسية.

وكانت بولندا، العضو كذلك في الحلف الاطلسي، أعلنت مطلع أيلول/سبتمبر أن طائرات مسيرة روسية انتهكت مجالها الجوي مرات عدة في اطار الهجوم على أوكرانيا.

ودانت وارسو الهجوم ووصفته بأنه "عدوان".

AFP