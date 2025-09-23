القائم بأعمال السفارة الأميركية: قوة كوردستان تصب في صالح استقرار العراق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء 23 أيلول، في مصيف صلاح الدين، القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى العراق جوشوا هاريس.

وخلال اللقاء الذي حضرته القنصل الأميركي بأربيل، غويندلين غرين، أكد القائم بأعمال السفارة الأميركية على رسالة الصداقة بين بلاده وإقليم كوردستان.

مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ترغب بوجود كوردستان قوية، معتبراً قوة كوردستان تصب في صالح استقرار العراق.

وشدد هاريس على دعم بلاده لحقوق الإقليم الدستورية، ومساندتها للحوار بين الحكومتين الاتحادية والإقليم.

وقال: لا يمكن استمرار عدم صرف رواتب موظفي الإقليم وبقاء هذه المسألة عالقةً؛ بل لا بد من إيجاد حل لها.

وفي جزءٍ آخر من حديثه، تطرق هاريس إلى التجربة الناجحة لإقليم كوردستان، ولا سيما في مجال الطاقة والكهرباء، عادّاً إياها مثالاً يُحتذى به في بقية مناطق العراق.

وفيما يتعلق بالعملية السياسية في العراق، أوضح أن بلاده حريصة على حماية سيادة العراق، ومنع أي تدخل في شؤونه.

من جانبه، أعرب الرئيس بارزاني عن بالغ شكره لمواقف الولايات المتحدة في مساعدة شعوب العراق عموماً وإقليم كوردستان على وجه الخصوص.

وبشأن العملية السياسية في العراق، أشار الرئيس بارزاني إلى أن السلطات العراقية للأسف لم تلتزم بالدستور والاتفاقات المبرمة، وهو ما أصبح مصدراً للأزمات.

وبخصوص الانتخابات في العراق، أكد الرئيس بارزاني أن أفضل وسيلة للوصول إلى التمثيل الحقيقي هي العودة إلى قانون الدائرة الانتخابية الواحدة لضمان عدالة توزيع المقاعد بما يتناسب مع نسب السكان.

وشكّلت الأوضاع الداخلية في إقليم كوردستان محوراً آخر للقاء.

