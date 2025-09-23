مجلس وزراء كوردستان يناقش ملف تصدير النفط والإيرادات المحلية

منذ 10 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، صباح غدٍ الأربعاء 24 أيلول/سبتمبر 2025، اجتماعاً لمناقشة ملف استئناف تصدير النفط وإيرادات الإقليم غير النفطية.

وأوضح مصدر رفيع لـكوردستان24، أن حكومة إقليم كوردستان مستعدة لإرسال مبلغ 120 مليار دينار إلى بغداد كإيرادات غير نفطية، مقابل أن تقوم بغداد بصرف رواتب موظفي الإقليم لشهر تموز/يوليو.

واليوم الثلاثاء، أفاد مراسل كوردستان24 في بغداد، بأن مجلس الوزراء العراقي برئاسة محمد شياع السوداني عقد اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، وصوّت بأغلبية الحاضرين للمصادقة على الاتفاق الثلاثي بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وشركات استخراج نفط الإقليم.

وطالب المجلس شركات استخراج النفط بالإسراع في استئناف تصدير نفط كوردستان.

وأوضح مراسل كوردستان24، أن رئيس مجلس الوزراء وجّه وزيرة المالية طيف سامي باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر تموز/يوليو.

وكان مجلس الوزراء العراقي، عقد جلسته الاعتيادية برئاسة، محمد شياع السوداني، ووفقاً لمراسل كوردستان24، خرج الاجتماع بقرار صرف الرواتب، وذلك عقب التفاهمات الأخيرة بين أربيل وبغداد على استئناف تصدير النفط.

وكانت وزارتا الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان والنفط الاتحادية، إلى جانب شركات الإنتاج، توصلت أمس الاثنين 22 أيلول 2025، إلى اتفاق بشأن آلية استئناف التصدير.