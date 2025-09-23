نائب عراقي: لا عوائق أمام تصدير نفط كوردستان وإرسال الرواتب

منذ 35 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قال عضو مجلس النواب العراقي، شوان كلاري، إن أرضية جيدة تمهدت للتوصل إلى اتفاق بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

موضحاً خلال حديثٍ لـ كوردستان24، أنه بعد استئناف تصدير النفط ستُرسل الرواتب للأشهر المقبلة.

وأكد أن النقطة الأساسية في موضوع الرواتب وتصدير النفط هي أن رئيس الوزراء العراقي كلّف وزير النفط بالإسراع في بدء العملية.

وأضاف كلاري أنه "لا توجد أية عقبة أمام استئناف تصدير النفط، ووزير النفط العراقي أكد ذلك اليوم".

مشيراً إلى أن القلق الأكبر الآن هو الإسراع في إرسال رواتب شهر آب/أغسطس لتتزامن مع صرف رواتب موظفي الحكومة الاتحادية.

وبيّن أن استئناف تصدير النفط سيضمن رواتب موظفي الإقليم.

لافتاً إلى أن الوزراء والنواب الكورد مارسوا ضغوطاً كبيرة على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لصرف رواتب موظفي كوردستان.

وشدد كلاري على أن الحكومة الاتحادية باتت على قناعة بضرورة حل الخلافات مع الإقليم، مؤكداً أن حكومة كوردستان قدّمت جميع التنازلات المطلوبة من أجل ضمان حصول موظفيها على رواتبهم.