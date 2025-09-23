ترامب: أوكرانيا قادرة على استعادة كل أراضيها من روسيا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إن أوكرانيا قادرة على استعادة كل أراضيها من روسيا، في تغيير جذري لموقفه السابق الرافض لثوابت كييف بعدم التنازل عن أي أراض لموسكو.

وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال عقب لقائه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "أعتقد أن أوكرانيا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، في وضع يسمح لها بالقتال والانتصار واستعادة أوكرانيا بالكامل".

وإذ قلّل من شأن روسيا التي وصفها بأنها "نمر من ورق" وتعاني اقتصاديا، اعتبر ترامب أن الأوكرانيين قادرون على استعادة بلادهم بالكامل "وربّما الذهاب أبعد من ذلك!".

وأتت هذه التصريحات عقب انتهاكات جوية عدة سجّلت مؤخرا لأجواء دول في حلف شمال الأطلسي بطائرات مقاتلة ومسيّرات، واتُّهمت بها موسكو.

وفي حين اعتبر ترامب أنه يتعيّن على دول الحلف أن تسقط الطائرات الروسية التي تنتهك مجالها الجوي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الثلاثاء إنها ناقشت الانتهاكات مع الرئيس الأميركي.

ووصفت فون دير لايين الانتهاكات الجوية بأنها "استفزازات الكرملين"، وفق ما نقلته فرانس برس.

من جهته، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الثلاثاء إنه يتعيّن على دول الناتو التحلي بالهدوء، مشدّدا على ضرورة تجنب "فخ التصعيد".

الى ذلك، قالت فون دير لايين إنها اتّفقت مع ترامب على ضرورة "وضع حد لعائدات روسيا من الوقود الأحفوري، وبسرعة" للضغط على موسكو في حرب أوكرانيا.

مشيرة إلى خطط أعلنها الاتحاد الأوروبي لتسريع الجهود لوقف كل مشترياته.

وشكر زيلينسكي ترامب على "جهوده الشخصية لوقف هذه الحرب" وكرّر دعوة نظيره الأميركي للدول الأوروبية للتوقف عن شراء النفط الروسي.