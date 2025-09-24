العراق يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة خلال الاسبوع المقبل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية في العراق، اليوم الأربعاء، أن حالة الطقس في البلاد ستشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وقالت الهيئة في بيانٍ لها، أن طقس يوم غدٍ الخميس سيكون صحواً ويتحول إلى غائم جزئي وأحياناً غائم في بعض أقسام المنطقة الشمالية والأقسام الغربية من المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً.

وبحسب البيان، ستكون "درجات الحرارة العظمى في السليمانية ودهوك 33، أربيل 35، نينوى 36، كركوك والأنبار 37، بغداد وصلاح الدين وكربلاء والنجف 38، ديالى وبابل وواسط والديوانية والمثنى 39، ميسان وذي قار والبصرة 40".

وأضاف، أن "يوم الجمعة سيكون الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، أما المنطقة الشمالية فسيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأوضح البيان أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً على العموم، ويكون غائماً جزئياً فوق المرتفعات الجبلية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

بينما طقس الأحد، وفق بيان الهيئة، سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق.