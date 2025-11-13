طقس كوردستان.. توقعات بهطول الامطار من السبت حتى الاثنين

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان عن توقعاتها لحالة الطقس للأيام القادمة، مشيرة إلى أن سماء الإقليم ستكون غير مستقرة، وستشهد موجة أمطار تغطي جميع مناطق الإقليم اعتباراً من مساء السبت الموافق 14-11-2025 وحتى يوم الاثنين الموافق 17-11-2025.

وأوضحت المديرية أن هذه الموجة تأتي نتيجة لتأثير المنخفضين الجويين القادمين من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. ستبدأ الأمطار خفيفة، ثم يزداد تأثيرها لتشمل أحياناً عواصف رعدية. كما يوجد احتمال لتساقط كميات قليلة من الثلوج في المناطق الجبلية الحدودية الشمالية والشمالية الشرقية.

فيما يتعلق بدرجات الحرارة، ستشهد انخفاضاً ملحوظاً، حيث من المتوقع أن تنخفض بنحو 10 درجات مئوية بحلول يوم الأحد القادم مقارنة بالمسجلة اليوم. ومن المتوقع أيضاً أن تكون سرعة الرياح نشطة، خاصة يوم السبت القادم، حيث قد تصل إلى أكثر من 40 كم في الساعة.

كميات الأمطار المتوقعة خلال هذه الموجة:

محافظة أربيل:

مركز المدينة: 25-30 ملم.

المناطق الجبلية: 50-55 ملم.

محافظة دهوك:

مركز المدينة: 40-50 ملم.

المناطق الجبلية: 70-80 ملم، خاصة المناطق الحدودية.

محافظة السليمانية:

مركز المدينة: 35-40 ملم.

المناطق الجبلية: 40-45 ملم.

محافظة كركوك:

مركز المدينة: 50-55 ملم.

إدارة سوران المستقلة: 50-60 ملم.

قضاء ميركسور: من المتوقع أن تسجل أعلى كمية أمطار بين 80-90 ملم.

إدارة زاخو المستقلة: 60-70 ملم.

إدارة رابرين المستقلة: 60-70 ملم.

إدارة كرميان المستقلة: 30-40 ملم.