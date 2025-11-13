رسالة تعزية من الرئيس بارزاني بوفاة شقيق رئيس جمهورية العراق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قدم الرئيس بارزاني اليوم الخميس 13 تشرين الثاني 2025، تعازيه لرئيس جمهورية العراق عبداللطيف رشيد وعائلته الكريمة، وذلك في رسالة مواساة بوفاة شقيق رئيس الجمهورية شمال رشيد.

وفيما يلي نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

ببالغ الحزن والأسى، تلقيت نبأ وفاة المغفور له بإذن الله (شمال رشيد)، شقيق الدكتور عبداللطيف رشيد، رئيس جمهورية العراق الاتحادية.

وبهذه المناسبة الأليمة، أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى الدكتور عبداللطيف رشيد وعائلته الكريمة وذويهم.

أسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

مسعود بارزاني

13 تشرين الثاني 2025