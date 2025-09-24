البيت الأبيض: أسلحة أوكرانيا لم تعد مجانية والناتو هو من يدفع الثمن

منذ 39 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن دافعي الضرائب الأمريكيين يربحون من التوريدات الجديدة للأسلحة لأوكرانيا، إذ أنها لم تعد تمنح مجانا بل تدفع ثمنها الآن دول الناتو.

وأضافت ليفيت: أعلن الرئيس دونالد ترامب أننا سنواصل بيع الأسلحة لحلف الناتو، ويمكن للحلف وأوكرانيا اختيار كيفية استخدام تلك الأسلحة.

وتابعت: لكن الطريقة التي تم بها التفاوض على صفقة الأسلحة هذه في عهد الرئيس ترامب تضع أمريكا في المقام الأول، لأننا نبيع تلك الأسلحة لأوكرانيا، أي للناتو، والحلف يزود أوكرانيا بتلك الأسلحة، لذا فإن دافعي الضرائب الأمريكيين يستفيدون منها هذا تغيير وتحول في الموقف مقارنة بإدارة (الرئيس السابق جو) بايدن".

وكان ترامب أكد عقب محادثاته مع فلاديمير زيلينسكي على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس أن الولايات المتحدة ستواصل بيع الأسلحة لدول الناتو.