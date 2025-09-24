بيشوا هوراماني: الاتفاق الثلاثي يقضي باستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان في أقرب وقت

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، اليوم الأربعاء 24 أيلول 2025، التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، ووزارة النفط الاتحادية، والشركات النفطية، يقضي باستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان خلال 48 ساعة.

وقال هوراماني خلال المؤتمر الذي أعقب الجلسة الاعتيادية لمجلس وزراء إقليم كوردستان: "سيتم إرسال حصة الحكومة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان، والتي ستودع بدورها رواتب الموظفين في أسرع وقت".

وأضاف: "يوجد تفاهم بين بغداد وأربيل والشركات النفطية، حول استئناف تصدير نفط كوردستان، خلال 48 ساعة".

وتابع: "هدفنا الحالي هو ضمان وصول الرواتب للموظفين في وقتها، إلا أننا بصدد التفاهم حول موازنة الإقليم منذ بداية العام المقبل".

كما أكد هوراماني، أن وزارة المالية والاقتصاد أكملت استعداداتها لتوزيع رواتب شهر تموز حال إيداعها من قبل المالية الاتحادية، مشيراً إلى جهوزية قائمة رواتب شهر آب، لإرسالها للمالية الاتحادية.

ومضى في القول: "قدرة إنتاج النفط في إقليم كوردستان قد وصلت إلى 234،000 برميل من النفط يومياً. وبعد تأمين حاجة الإمدادات المحلية في إقليم كوردستان، سيتم إرسال الباقي إلى شركة سومو للتصدير. ومن المؤمل أننا سنتمكن خلال الـ 48 ساعة القادمة من حل ملف صادرات النفط".

وأضاف: "لقد كنا في محادثات مع بغداد بشأن تصدير نفط كوردستان منذ ثلاثة أشهر".

وعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، صباح اليوم الأربعاء 24 أيلول/سبتمبر 2025، اجتماعاً لمناقشة الاتفاق الثلاثي بين وزارة النفط العراقية، ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، والشركات النفطية، بشأن استئناف تصدير النفط وإيرادات الإقليم غير النفطية.

وفقًا لبيان دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، ناقش الاجتماع أحدث التطورات في قضية تصنيف الإيرادات غير النفطية وتعيين قسم الخزانة الاتحادية في فقرة أخرى.

وفي السياق، أوضح مصدر رفيع لـكوردستان24، أن حكومة إقليم كوردستان مستعدة لإرسال مبلغ 120 مليار دينار إلى بغداد كإيرادات غير نفطية، مقابل أن تقوم بغداد بصرف رواتب موظفي الإقليم لشهر تموز/يوليو.

وأمس الثلاثاء، أفاد مراسل كوردستان24 في بغداد، بأن مجلس الوزراء العراقي برئاسة محمد شياع السوداني عقد اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، وصوّت بأغلبية الحاضرين للمصادقة على الاتفاق الثلاثي بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وشركات استخراج نفط الإقليم.

وطالب المجلس شركات استخراج النفط بالإسراع في استئناف تصدير نفط كوردستان.

وأوضح مراسل كوردستان24، أن رئيس مجلس الوزراء وجّه وزيرة المالية طيف سامي باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر تموز/يوليو.

وكان مجلس الوزراء العراقي، عقد جلسته الاعتيادية برئاسة، محمد شياع السوداني، ووفقاً لمراسل كوردستان24، خرج الاجتماع بقرار صرف الرواتب، وذلك عقب التفاهمات الأخيرة بين أربيل وبغداد على استئناف تصدير النفط.

وكانت وزارتا الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان والنفط الاتحادية، إلى جانب شركات الإنتاج، توصلت الاثنين 22 أيلول 2025، إلى اتفاق بشأن آلية استئناف التصدير.