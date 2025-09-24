الموفد الأمريكي ويتكوف يتوقع "اختراقاً" في شأن غزة خلال الأيام المقبلة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قال الموفد الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الأربعاء إنه يتوقع إحداث اختراق يتصل بالحرب في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، موضحاً أن الرئيس دونالد ترامب عرض خطة في هذا الصدد أمام عدد من القوى الإقليمية.

وصرّح ويتكوف خلال قمة كونكورديا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة "عرضنا ما نسميها خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط وغزة والمؤلفة من 21 نقطة".

وتابع "أعتقد أنها تعالج هواجس إسرائيل وكذلك هواجس كل الجيران في المنطقة".

وأضاف "لدينا أمل، ويمكنني القول إننا واثقون بأننا سنتمكن في الأيام المقبلة من إعلان اختراق ما".

وأعرب ويتكوف وترامب مراراً عن أملهما في إنهاء الحرب المدمرّة المستمرة منذ نحو عامين.

وكان وزير الخارجية ماركو روبيو أقل تفاؤلاً خلال زيارة أجراها الأسبوع الماضي لإسرائيل التي أطلقت هجوماً جديداً واسع النطاق للسيطرة على مدينة غزة.