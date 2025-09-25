خبير في الأرصاد الجوية والزلازل: من المتوقع أن يكون شتاء هذا العام غزير الأمطار

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قال الخبير في علم الأرصاد الجوية والزلازل، محمد كمال، اليوم الخميس، 25 أيلول 2025، في تصريح خاص لموقع كوردستان24 حول توقعات الطقس للأيام المقبلة: إن الطقس سيكون مستقراً، والسماء صافية تتخللها بعض الغيوم حتى أربعة أيام مقبلة.

وعن أمطار هذا العام، أوضح كمال: من المتوقع أن يبدأ هطول أمطار جيدة بعد شهر كانون الأول، لكن نسبتها ستختلف من منطقة إلى أخرى.

وأشار إلى أنه بحسب التوقعات، فإن أمطار الخريف ستكون قليلة وأقل من معدلات السنوات الماضية، في حين ستزداد خلال فصل الشتاء.

وبحسب إحصائية لهيئة الأرصاد الجوية والزلازل في إقليم كوردستان، فإن معدلات الأمطار خلال عام 2025، مقارنة بعام 2024، قد شهدت زيادة.

وجاءت معدلات هطول الأمطار لعام 2025 في محافظات الإقليم على النحو التالي: أربيل (196.4) ملم، السليمانية (587.7) ملم، دهوك (303.1) ملم، كركوك (217.5) ملم، حلبجة (416.5) ملم.

أما مجموع هطول الأمطار لعام 2024 فكان كالآتي: أربيل (233.2) ملم، السليمانية (377.7) ملم، دهوك (176.3) ملم، كركوك (104.4) ملم، حلبجة (374.2) ملم.

إلى ذلك، أعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، يوم الأحد 14 أيلول 2025، أن العراق يواجه كارثة إنسانية بسبب أزمة شح المياه والجفاف.

كما دعا المركز الحكومة العراقية ومجلس النواب والجهات المعنية إلى وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة آثار الجفاف والتصدي للمخاطر المتوقعة.

وطالب المركز المجتمع الدولي بدعم العراق في مواجهة تغيّر المناخ، كما ناشد الدول بضرورة احترام حصص المياه وفق القوانين الدولية، من أجل حماية حقوق ملايين العراقيين المهددين بسبب شح المياه والنزوح الجماعي.