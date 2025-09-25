آمانج رحيم: استئناف تصدير نفط كوردستان صباح السبت

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أكد سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، آمانج رحيم، اليوم الخميس، أن تصدير نفط إقليم كوردستان سيُستأنف عند الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت المقبل (27 أيلول 2025).

وذكر رحيم في تدوينة على صفحته في فيسبوك، "يسعدني ويشرفني أن أكون جزءاً من الجهود التي بذلها زملائي في وفد حكومة إقليم كوردستان للتوصل إلى الاتفاقية الثلاثية المبرمة بين شركة تسويق النفط (سومو) ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم وشركات النفط، لتصدير نفط كوردستان إلى الأسواق العالمية وتسويقه عبر شركة سومو".

وأضاف قائلاً: "نأمل أن تشكل هذه الاتفاقية الثلاثية أساساً متيناً لضمان صرف رواتب ومستحقات إقليم كوردستان، وإنهاء حالة الإحباط المرتبطة بحصص موظفي الإقليم، بما يضمن حصولهم على حقوقهم في وقتها، إذ كان ينبغي إبعاد ملف الرواتب عن الخلافات منذ البداية".

وأشار سكرتير مجلس الوزراء إلى أن "الاتفاقية تتألف من ست مواد أساسية ورئيسية، وقد جرى توقيعها من قبل وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية وشركات النفط، مع تحديد حقوق والتزامات كل طرف من الأطراف الثلاثة".

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، أنه سيتم استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وقالت الوزارة في بيان، إن وزارة الثروات الطبيعية ووزارة النفط الاتحادية، عقب الاتفاق الثلاثي بين الوزارتين وشركات إنتاج النفط في الإقليم، توصلتا إلى اتفاق بشأن تصدير نفط إقليم كوردستان.

وأشار البيان إلى أنه سيتم استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان خلال الـ48 ساعة المقبلة.