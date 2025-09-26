كوريا الجنوبية تُطلق عيارات تحذيرية بعد دخول سفينة كورية شمالية مياهها

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت كوريا الجنوبية أن جيشها أطلق الجمعة عيارات نارية تحذيرية بعد دخول سفينة كورية شمالية مياهها الإقليمية، مما دفعها إلى التراجع.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن السفينة التجارية الكورية الشمالية عبرت الحدود البحرية المعروفة باسم خط الحد الشمالي، شمال غرب جزيرة باينغنيونغ، قرابة الخامسة صباحا من يوم الجمعة (20,00 ت غ الخميس).

وأضافت الهيئة في بيان "أطلقت قواتنا نداءات تحذيرية وعيارات تحذيرية، وبعدها تراجعت السفينة إلى خارج مياهنا".

وأضاف الجيش أنه رد "وفقا للإجراءات" مع "مراقبة تحركات كوريا الشمالية عن كثب".

ولا تعترف كوريا الشمالية رسميا بخط الحد الشمالي.

وأتى الحادث بعد يومين من إجراء كوريا الجنوبية تدريبات بالذخيرة الحية عند خط الحد الشمالي.

ولا تزال الكوريتان تقنيا في حالة حرب نظرا إلى أن الحرب الكورية (1950-1953) انتهت بهدنة، وليس بمعاهدة سلام.

وتعهد رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ الذي تولى منصبه في حزيران/يونيو اتّباع نهج أكثر تسامحا تجاه بيونغ يانغ مقارنةً بسلفه المتشدد يون سوك يول.

ووعد لي الثلاثاء في الأمم المتحدة بالعمل على إنهاء "الحلقة المفرغة" للتوترات مع الشطر الشمالي، وبعدم السعي إلى تغيير النظام فيه.