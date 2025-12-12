فيضانات في الولايات المتحدة وكندا وإجلاء آلاف السكان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- صدرت أوامر إجلاء لعشرات آلاف الأشخاص في غرب الولايات المتحدة وكندا الخميس، بعد هطول أمطار غزيرة خلال أيام تسببت بفيضان أنهار.

وضربت عواصف ولايتي واشنطن وأوريغون الأميركيتين، حيث هطلت أمطار غزيرة بلغت 250 مليمترا في بعض المناطق، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الأميركية.

وأُمر سكان مناطق واقعة جنوب مدينة سياتل في ولاية واشنطن بإخلاء منازلهم، فيما أظهرت صور جوية أراضي زراعية تغمرها المياه.

وشمال مدينة سياتل، غمرت المياه أيضا منطقتي سنوهوميش وسوماس.

وأعلن الجيش حشد عشرات من أفراد الحرس الوطني (فرع احتياطي في الجيش) للمساعدة في جهود الإغاثة، كما توجه 200 آخرون إلى الموقع.

وعلى الجانب الآخر من الحدود الكندية، غمرت المياه مساحات واسعة من مدينة أبوتسفورد، مهددة مئات المنازل.

كذلك أُغلقت طرق عدة تؤدي إلى فانكوفر، أكبر مدن مقاطعة بريتيش كولومبيا بحسب السلطات.

وخفّت حدة الأمطار الخميس، لكنّ هيئة الأرصاد الجوية الأميركية حذّرت من استمرار الفيضانات أياما عدة في أجزاء من غرب ولاية واشنطن وشمال غرب أوريغون.

ويفيد العلماء بأن التغيّر المناخي يجعل الظواهر المناخية القصوى أكثر تواترا وشدّة في أنحاء العالم.