بريطانيا ترحب بالاتفاق النفطي بين حكومة كوردستان والحكومة الاتحادية

أربيل (كوردستان24)- رحبت القنصلية البريطانية في أربيل بالاتفاق الثلاثي بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والشركات النفطية، مؤكدة ان هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو استثمار أقوى.

وقالت القنصلية البريطانية في أربيل في بيان لها اليوم الجمعة 26 أيلول 2025، "نرحب بالاتفاقية التاريخية بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية العراقية لإعادة فتح خط أنابيب العراق – تركيا".

وأضاف البيان، "يمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة إلى الأمام نحو استثمار أقوى وازدهار أكبر لكافة الشعب العراقي".

وأشادت القنصلية البريطانية في بيانها بالجهود التي بذلتها حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، والتزامهما بالحوار من أجل تحقيق هذا الانجاز".

وأكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أمس الخميس، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إقليم كوردستان وشركات النفط المنتجة مع وزارة النفط الاتحادية وشركة تسويق النفط (سومو) يعيد إقليم كوردستان للارتباط بأسواق النفط العالمية ويزيل عائقاً أمام تأمين المستحقات المالية لشعب الإقليم.

وقال مسرور بارزاني في تدوينة على منصة إكس، إن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم بين إقليم كوردستان وشركات النفط المنتجة مع وزارة النفط الاتحادية وشركة تسويق النفط (سومو)، هو ثمرة جهود حثيثة بذلتها فرق ووفود من كافة الأطراف، مبيناً أنه بهذه الخطوة، يعود إقليم كوردستان للارتباط بأسواق النفط العالمية".

وأضاف رئيس الحكومة: "أود أن أُشيد بجهود كافة الأطراف، وأخص بالذكر شعب كوردستان الصامد، ففي هذا اليوم التاريخي أُزيل عائق رئيسي أمام تأمين المستحقات المالية لشعب كوردستان".

وأشار إلى أنه "مع استئناف تصدير نفط الإقليم، نؤكد على ضرورة الإيفاء بكافة الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان".

بدوره أعلن رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، أمس الخميس، عن التوصل إلى اتفاق تاريخي مع حكومة إقليم كوردستان بشأن تصدير النفط.

وقال السوداني في تدوينة على منصة إكس، إن الاتفاق ينص على تسلّم وزارة النفط الاتحادية النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في إقليم كوردستان، وتصديره عبر الأنبوب العراقي التركي.

وأضاف أن الاتفاق يضمن التوزيع العادل للثروة، ويعمل على تنويع منافذ التصدير، وتشجيع الاستثمار.

ووصف السوداني هذا الإنجاز بأنه ثمرة انتظار دام 18 عاماً.

وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية، امس الخميس، عن ترحيبها بالاتفاق النفطي المبرم بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وشركات النفط، بشأن استئناف تصدير نفط كوردستان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو في بيان، "نرحب بالإعلان عن اتفاق بين حكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان إلى جانب شركات دولية لإعادة فتح خط أنابيب العراق – تركيا، وهو اتفاق سهلت الولايات المتحدة التوصل إليه، وسيعود بفوائد ملموسة لكل من الأمريكيين والعراقيين".

وأضاف: "نثمن الجهود الكبيرة التي بذلها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وكبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية، وكذلك رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وكبار المسؤولين في حكومة الإقليم لتحقيق هذا التقدم".

وتابع قائلاً: "ستعزز هذه الاتفاقية الشراكة الاقتصادية القائمة على المنفعة المتبادلة بين الولايات المتحدة والعراق، وستدعم توفير بيئة استثمارية أكثر استقراراً للشركات الأمريكية في مختلف أنحاء العراق، كما ستسهم في تعزيز أمن الطاقة الإقليمي".

وأعلنت وزارة النفط الاتحادية، امس الخميس، عن اتفاق يقضي ببدء ضخ وتسليم كل النفط الخام المنتج من حقول إقليم كوردستان، عدا الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي، إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لتتولى تصديره عبر الأنبوب العراقي-التركي عن طريق ميناء جيهان التركي.

وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاق أبرم وفق السياقات الأصولية المعتمدة، والدستور ونصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية وقرارات المحكمة الاتحادية.

وجددت الوزارة التزامها الثابت بإدارة الموارد النفطية وفق مبدأ السيادة الوطنية والمصلحة العليا للبلاد، وبما يضمن توزيعاً عادلاً للثروات بين جميع أبناء الشعب العراقي، وفق الدستور.







