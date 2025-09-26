قوباد طالباني: اتفاق النفط مع بغداد إنجاز كبير يفتح آفاقاً لحل شامل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكد نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد بشأن استئناف تصدير النفط يمثل "إنجازاً كبيراً" لشعبي كوردستان والعراق على حد سواء.

وأشار طالباني في بيان له اليوم الجمعة 26 أيلول 2025، إلى أن هذا الاتفاق من شأنه أن "يفتح الباب أمام حل جذري لجميع مشاكلنا وخلافاتنا الأخرى" التي طال أمدها، مشدداً على أن هذه الحلول ستتم "بموجب الدستور وعبر الحوار والمفاوضات المستمرة".

وأوضح نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان في بيانه، أن الأولوية بعد هذا الاتفاق ستكون لتكثيف الجهود "لتأمين وضمان جميع الحقوق والاستحقاقات المالية لشعب كوردستان". وأضاف: "بعد سنوات طويلة من الأزمات والخلافات، حان وقت تقديم الخدمات وإعادة الإعمار والعمل الشامل لتنمية إقليم كوردستان والعراق من جميع النواحي".

وعبر طالباني عن خالص شكره وتقديره "لفرق التفاوض وجميع الأشخاص والجهات التي كانت عوناً وسنداً كبيراً لنجاح المفاوضات"، مؤكداً أن "لولاهم لما تحقق هذا الإنجاز الهام".