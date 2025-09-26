اندلاع حريق في مستشفى أهلي بأربيل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- اندلع اليوم الجمعة، حريقٌ في قسم الطوارئ بمستشفى "ژين إنترناشونال" نتيجة تماس كهربائي.

وبحسب معلومات مراسل كوردستان24، فإن عدداً من المرضى أصيبوا بضيق في التنفس جراء الدخان الكثيف.

وقال شاخوان سعيد، المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بأربيل، لـكوردستان24، إن أكثر من عشرة فرق من الدفاع المدني وصلت إلى موقع الحريق، وانشغلت عبر مخارج الطوارئ بإجلاء المرضى ومرافقيهم من داخل المستشفى، فيما تواصل الفرق جهودها للسيطرة على النيران وإخمادها.

من جانبه، صرّح ريزان أنور گردي، مدير مركز الطوارئ السريع (122) في أربيل، لكوردستان24، بأنهم أرسلوا 20 فريقاً طبيّاً يعملون على نقل المرضى إلى أماكن آمنة.

ومستشفى "ژين إنترناشونال" هو مستشفى أهلي يقع في أربيل على طريق كسنزان قرب مستشفى رزگاري، ويستقبل يومياً مختلف الحالات المرضية، يضم إضافة إلى صالات الجراحة وأقسام العناية بالمرضى والعيادات التخصصية، وحدة خاصة للعناية الفائقة.