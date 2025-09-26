مدرّب ريال مدريد يحذّر لاعبيه من الثقة المفرطة أمام أتلتيكو

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- حذّر الإسباني شابي ألونسو فريقه ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، من الثقة المفرطة قبل مواجهة الديربي أمام جاره أتلتيكو السبت ضمن المرحلة السابعة.

وفاز ريال بجميع مبارياته هذا الموسم، متصدرا الترتيب بفارق نقطتين عن ملاحقه برشلونة حامل اللقب، وتسع عن أتلتيكو الذي يحتل المركز التاسع.

لكن المدرب القادم من باير ليفركوزن الألماني والذي يخوض أول ديربي له على مقعد القيادة الفنية أمام أتلتيكو، شدد على ضرورة بقاء لاعبيه متواضعين.

وقال ألونسو في المؤتمر الصحافي الجمعة "كل مباراة من الصعب الفوز بها... لا يمكن أن نكون واثقين أكثر من اللازم. مجرد دخولنا أرضية الملعب لا يعني أننا سنفوز، يجب أن نكون ثابتين في أدائنا".

وأردف "كلما درّبنا أنفسنا على أن نكون في حالة جاهزية طبيعية، سنفوز بعدد أكبر من المباريات ونحصد الكثير من النقاط"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأثنى ألونسو على نظيره الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو، على الرغم من الانتقادات التي يتلقاها الأخير بسبب تراجع أداء ونتائج فريقه في الأشهر الأخيرة، معترفا أنه لا يتصوّر البقاء كل هذه المدة في ريال مدريد.

قال "ما فعله أمر عظيم، أنا ما زلت في البداية ويجب أن أتقدم خطوة بخطوة. لا أضع لنفسي هدفا طويل الأمد كهذا".

ويُعد سيميوني الأطول بقاء على رأس الجهاز الفني في نادٍ بالدرجة الأولى الإسبانية منذ توليه المهمة في كانون الأول/ديسمبر 2011.

وأكّد ألونسو أن الإنكليزي جود بيلينغهام والفرنسي إدواردو كامافينغا جاهزان للبدء بعد عودتهما من الإصابة ومشاركتهما من مقاعد البدلاء.