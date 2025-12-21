العراق يحتل المرتبة الثالثة كأكبر مصدّر للنفط إلى أميركا خلال اسبوع

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- حقق العراق المرتبة الثالثة بين أكبر الدول المصدّرة للنفط الخام إلى الولايات المتحدة خلال الاسبوع الماضي بمعدّل 306 ألف برميل يومياً.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في بيانٍ لها، اليوم الأحد، إن "متوسط الاستيرادات الأميركية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول رئيسية بلغت معدل 5.675 مليون برميل يومياً، منخفضة بمقدار 132 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 5.807 ملايين برميل يوميا".

وأشار البيان إلى أن "صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة بلغت 306 ألف برميل يوميًا، مرتفعة بمقدار 231 ألف برميل يوميًا عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغ معدل 75 ألف برميل، وبذلك جاء ثالث أكبر مصدر لأميركا في اسبوع".

وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن "أكثر الإيرادات النفطية للولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 4.164 مليون برميل يوميا، تليها السعودية 321 ألف برميل يوميا ومن المكسيك بمتوسط 243 ألف برميل، ومن كولومبيا بمعدل 232 ألف برميل يوميا".

ووفقاً للبيان، فإن "كمية الاستيرادات الأميركية من النفط الخام من فنزويلا بلغت معدل 193 ألف برميل يوميا، ومن البرازيل بمعدل 184 ألف برميل يوميا، ومن الإكوادور 32 ألف برميل يوميا، ومن نيجيريا ألفي برميل يوميا، فيما لم يتم استيراد أي كمية من ليبيا خلال الأسبوع الماضي".

وتستورد الولايات المتحدة الأميركية معظم النفط الخام ومشتقاته من الدول العشرة آنفة الذكر، حيث يبلغ الاستهلاك الأميركي اليومي من النفط نحو 20 مليون برميل، كأكبر مستهلك للنفط في العالم.