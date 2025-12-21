العراق يواجه انخفاضاً في درجات الحرارة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، أن طقس يوم غدٍ الاثنين سيكون صحواً على العموم وأحياناً غائماً جزئياً، كما يتشكل ضباب متوسط الشدة في بعض أقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويزول تدريجياً خلال النهار.

وأشارت الهيئة في بيانٍ لها، أن درجات الحرارة ليوم الاثنين ستكون مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد، الرؤية الأفقية (8-10) كم وفي الضباب (2-4) كم.

وذكر البيان أن "درجة الحرارة العظمى ليوم غدٍ الاثنين في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 14، دهوك وأربيل 15، نينوى والأنبار 16، كركوك وصلاح الدين 17، ديالى 18، بغداد وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وبابل والديوانية وواسط والمثنى وميسان 19، وذي قار والبصرة 20".

أما طقس يوم الثلاثاء، فبحسب هيئة الأنواء الجوية، "سيكون غائماً جزئياً على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد".

ووفق البيان سيكون طقس الأربعاء القادم "غائماً جزئياً يتحول الى صحو بعد الظهر، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد".

ونهاية الاسبوع، "سيكون الطقس صحواً يتحول إلى غائم جزئي بعد الظهر، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية".