ريال مدريد ينهي العام بفوزٍ مهم وإنجازٍ شخصي لـ مبابي

أربيل (كوردستان 24)- بإمكان المدرب شابي ألونسو أن ينام قرير العين، أقله حتى العام الجديد، بعدما أنهى ريال مدريد 2025 بانتصار على ضيفه إشبيلية 2-0 السبت في المرحلة 17 من الدوري الإسباني، في لقاء عادل خلاله الفرنسي كيليان مبابي رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو من حيث أكبر عدد أهداف مع النادي الملكي خلال عام تقويمي.

ولا يبدو ألونسو في موقف جيد خلال موسمه الأول كمدرب لفريقه السابق، إذ تزايدت الضغوط عليه في الأسابيع الأخيرة نتيجة تراجع الأداء، وسط تكهنات بأنه مهدد بالإقالة.

ولم يساعده كثيرا السقوط في "سانتياغو برنابيو" أمام مانشستر سيتي الإنكليزي 1-2 في دوري أبطال أوروبا ثم الفوز بشق النفس على ألافيس 2-1 في المرحلة الماضية ثم تالافيرا من الدرجة الثالثة 3-2 في مسابقة الكأس.

وكانت المباراة مهمة جدا لمبابي الذي كان على بُعد هدف من معادلة رقم رونالدو الذي سجله البرتغالي مع النادي الملكي عام 2013، وقد تمكن الفرنسي من الوصول إلى الهدف الـ59 في 2025 بتسجيله الهدف الثاني الذي رفع به رصيده إلى 29 هدفا في 24 مباراة ضمن كافة المسابقات هذا الموسم.

وبفوزه الثالث عشر، واصل ريال تفوقه على إشبيلية الذي لم يذق طعم الفوز على النادي الملكي منذ أكثر من سبعة أعوام، مقلصا الفارق الذي يفصله عن غريمه برشلونة المتصدر إلى نقطة موقتا بانتظار مباارة الأخير مع مضيفه فياريال الثالث الأحد.

- كورتوا يعوض أخطاء دفاعه -

وبدا دفاع ريال هشا في بداية اللقاء، إذ سمح لضيفه بتهديد مرمى البلجيكي تيبو كورتوا أكثر من مرة، أبرزها لإيساك روميرو الذي توغل في المنطقة بعد تمريرة بينية من المخضرم التشيلي أليكسيس سانشيس، فحاول أن يلعب الكرة خادعة فوق كورتوا لكنها كانت خارج الخشبات الثلاث (7).

ورد مبابي بتسديدة مرت بجانب القائم الأيمن (17) في مستهل دخول فريقه في الأجواء وسيطرته على المباراة حتى نجح في إنهاء الشوط الأول متقدما برأسية الإنكليزي جود بيلينغهام إثر ركلة حرة نفذها البرازيلي رودريغو (38).

وكان إشبيلية قريبا من إدراك التعادل في مستهل الشوط الثاني لولا تألق كورتوا في وجه أليكسيس سانشيس (50)، ثم رد مبابي بفرصتين تواليا من دون توفيق (51).

وانتقل الخطر سريعا إلى الجهة المقابلة واضطر كورتوا للتدخل مجددا من أجل تعويض سوء أداء دفاعه وصد محاولة روميرو (52).

وبعدما عانده القائم الأيسر في وقت سابق، تدخلت العارضة للوقوف حائلا دون وصول مبابي إلى الشباك بكرة رأسية (57)، قبل أن يتألق كورتوا مجددا في صد تسديدة بعيدة صاروخية لأليكسيس سانشيس (67).

وباتت مهمة ريال أسهل بعدما اضطر إشبيلية لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين نتيجة طرد البرازيلي ماركاو بالإنذار الثاني (68)، وكاد أن يستغل التفوق العددي لو لم يتدخل الحارس والعارضة لصد تسديدة رودريغو (79).

ونجح مبابي في الوصول إلى رقم رونالدو حين استحصل رودريغو على ركلة جزاء نفذها الفرنسي في الدقيقة 86، ثم اعتقد الفرنسي أنه حصل على فرصة الانفراد بالرقم التاريخي لكن الحكم ألغى ركلة جزاء أخرى احتسبها لصالح بيلينغهام بعد اللجوء إلى "في أيه آر".