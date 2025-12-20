هالاند يضع سيتي في الصدارة مؤقتاً وصحوة ليفربول مستمرة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قاد النروجي إرلينغ هالاند فريقه مانشستر سيتي إلى اعتلاء صدارة الدوري الإنكليزي لكرة القدم موقتا، بتسجيله ثنائية في الفوز على الضيف وست هام 3-0 السبت في المرحلة السابعة عشرة التي شهدت استمرار صحوة ليفربول حامل اللقب.

ومنح الانتصار السابع تواليا ضمن جميع المسابقات الصدارة لسيتي برصيد 37 نقطة، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية المرحلة الافتتاحية عندما تخطى ولفرهامبتون 4-0 في السادس عشر من آب/أغسطس الماضي، بانتظار مواجهة أرسنال (36 نقطة) مع مضيفه إيفرتون في وقت لاحق.

سجّل هالاند الذي رفع رصيده إلى 25 هدفا في 23 مباراة ضمن جميع المسابقات مع سيتي هذا الموسم، منها 19 في صدارة ترتيب هدافي الدوري، ثنائيته في الدقيقتين 5 و69، وأضاف الهولندي تيجاني رايندرز الهدف الآخر (38).

أحكم فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا سيطرة مطلقة على الشوط الأول، وتقدّم مبكرا في الدقيقة الخامسة، بعدما لعب فيل فودن كرة عرضية من الجهة اليسرى تابعها هالاند وتصدى لها الحارس الفرنسي للضيوف ألفونس أريولا، فعادت إلى النجم النروجي الذي لم يجد صعوبة في إسكانها الشباك من مسافة قريبة (5).

وأثمر ضغط سيتي المُحكم هدفا ثانيا في الدقيقة 38، بعد افتكاك الفرنسي ريان شرقي الكرة من البرتغالي ماتيوش فرنانديش، ومنه إلى هالاند الذي مررها من لمسة واحدة إلى رايندز، فسددها الأخير قوية في سقف الشباك (38).

وحاول وست هام تقليص الفارق في بداية الشوط الثاني، فلاحت له فرصة أولى عبر تسديدة للهولندي كريسينسيو سامرفيل تصدى لها الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما ببراعة، وفرصتين أخريين للدولي جارود بوين أخطأتا المرمى.

وأنهى هالاند الأمور بمتابعته من مسافة قريبة كرة تهيّأت أمامه بعد دربكة داخل منطقة الجزاء إثر هجمة مرتدة سريعة (69).

وتعملق دوناروما مجددا بتصديه لتسديدة المنفرد سامرفيل، محافظا بذلك على نظافة شباكه (76).

ليفربول يواصل صحوته

وحقق ليفربول انتصاره الرابع في المباريات الست الأخيرة ضمن جميع المسابقات بإسقاطه مضيفه المنقوص عدديا توتنهام 2-1 في لندن.

سجّل البديل السويدي ألكسندر أيزاك (56) والفرنسي أوغو إيكيتيكيه (66) لليفربول، والبديل البرازيلي ريشارليسون (83) لتوتنهام.

ورفع ليفربول رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس متخلفا بفارق الأهداف عن تشلسي الرابع.

في المقابل، تلقى توتنهام خسارته الثانية تواليا في الدوري، فتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر.

وشهدت الدقيقة 33 معرجا أول في المباراة، عندما وجّه الحكم جون بروكس بطاقة حمراء للهولندي تشافي سيمونز بعد خطأ على مواطنه فيرجيل فان دايك، وذلك بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر".

استفاد ليفربول من الطرد، وحاول افتتاح التسجيل عبر تسديدة للألماني فلوريان فيرتس من الجهة اليسرى داخل المنطقة، تصدّى لها الحارس الإيطالي غولييلمو فيكاريو ببراعة (36).

وفي الدقيقة 56، وبعد تمريرة خاطئة من المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو، وصلت الكرة إلى فيرتس الذي وضع البديل أيزاك في مواجهة المرمى، فاستغل السويدي الفرصة بأفضل طريقة ممكنة مفتتحا التسجيل بعد تسع دقائق فقط من دخوله.

لكن أيزاك خرج مصابا بعد تسجيل الهدف مباشرة إثر احتكاك مع الهولندي ميكي فان در فين، فحلّ الهولندي جيريمي فريمبونغ بدلا منه.

وردّت العارضة تسديدة المهاجم الفرنسي لتوتنهام راندال كولو مواني من داخل المنطقة بعد مجهود فردي وإطلاقه كرة حوّل مسارها المجري ميلوش كيركيز (64).

وأضاف إيكيتيكيه الهدف الثاني برأسية من مسافة قريبة إثر عرضية من الجهة اليمنى لفريمبونغ (66).

وقلّص البديل البرازيلي ريشارليسون الفارق بتسديدة إلى يسار مواطنه أليسون بيكر بعد دربكة داخل المنطقة إثر ركلة ركنية (83).

وفي الدقيقة 90+3، وجّه الحكم بطاقة صفراء ثانية لروميرو.

تعادل ثمين لتشلسي أمام نيوكاسل

من ناحيته، قلب تشلسي تأخره بهدفين أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد وعاد بتعادل ثمين 2-2 من ملعب "سانت جيمس بارك".

ورفع تشلسي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع، في حين فشل نيوكاسل بانتزاع النقاط الثلاث، فأصبح في رصيده 23 نقطة في المركز الحادي عشر.

سجّل الألماني نيك فولتيماده هدفي نيوكاسل (4 و20)، وريس جيمس (49) والبرازيلي جواو بيدرو (66) هدفي تشلسي.

وتعادل سندرلاند من دون أهداف أمام مضيفه برايتون، رافعا بذلك رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس، فيما يحتل منافسه المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

وتعادل بورنموث الرابع عشر برصيد 22 نقطة، مع ضيفه بيرنلي قبل الأخير برصيد 11 نقطة، بهدف لمثله.

وحقق برنتفورد انتصاره السابع من بوابة مضيفه ولفرهامبتون 2-0 بفضل ثنائية كين لويس-بوتر (63 و83).

وأهدر النروجي يورغن ستراند لارسن ركلة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة 89 تصدى لها الحارس الإيرلندي كاومين كيليهر.

ورفع برنتفورد رصيده إلى 23 في المركز الثاني عشر مقابل نقطتين فقط لولفرهامبتون في المركز الأخير.

ويلعب لاحقا ليدز وكريستال بالاس.