توني بلير قد يقود السلطة الانتقالية في غزة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء السابق توني بلير قد يكون له دور قيادي في السلطة الانتقالية لقطاع غزة في إطار خطط أمريكية لإنهاء الحرب المتواصلة منذ عامين.

وشارك بلير الذي تولى رئاسة الوزراء في بريطانيا بين عامَي 1997 و2007 وشهد عهده مشاركة لندن الى جانب الولايات المتحدة في غزو العراق، في مناقشات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين آخرين حول السلطة الانتقالية المستقبلية في القطاع الفلسطيني بعد انتهاء الحرب التي شنّتها إسرائيل عقب هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وذكرت هيئة "بي بي سي" وصحيفة "ذي إيكونومست" أن بلير قد يقود هذه السلطة الانتقالية بدعم من الأمم المتحدة ودول الخليج.

وأشارت صحيفة "فايننشال تايمز" من جهتها إلى أن بلير الذي أدى دور وسيط للسلام في الشرق الأوسط بين عامَي 2007 و2015، طلب أن يكون عضواً في مجلسها الرقابي.

ورفض معهد "ذي توني بليز إنستيتيوت فور غلوبل تشينج"، التعليق لوكالة فرانس برس على هذه التقارير.

وأكدت مصادر مقربة من رئيس الوزراء السابق أنه يعمل على مشروع يهدف إلى إنهاء الحرب. وأشارت إلى أنه لن يدعم أي اقتراح بتهجير دائم لسكان غزة، وأن أي هيئة انتقالية ستعيد السلطة في نهاية المطاف إلى السلطة الفلسطينية التي تتّخذ في رام الله مقراً.

وأوضحت "ذي إيكونومست" في تقريرها أن الهيئة التي ستعرف باسم "السلطة الانتقالية الدولية في غزة" ستسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة لتكون "السلطة السياسية والقانونية العليا" لمدة خمس سنوات، قبل تسليم السلطة إلى الفلسطينيين.

وبحسب "بي بي سي"، سيكون مركزها بداية في مصر قرب الحدود الجنوبية لغزة قبل أن ينقل إليها بمجرد أن تسمح بذلك الظروف الأمنية.

وقال رئيس الموساد السابق يوسي كوهين لراديو بي بي سي الجمعة "لقد أعجبتني" الفكرة واصفاً بلير بأنه "شخص رائع" مضيفاً "إذا كان مستعداً لتحمّل هذه المسؤولية، وهي مسؤولية ضخمة، فأنا أعتقد أن هناك أملاً" لغزة.

وفي العام 2003، أشرك بليز المملكة المتحدة في غزو العراق الذي قادته الولايات المتحدة، وهو قرار واجه انتقادات في بلاده.

وبحسب "بي بي سي" وموقع "أكسيوس"، انضم بلير إلى اجتماع في البيت الأبيض مع ترامب في آب/أغسطس لمناقشة مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب.

وفي شباط/فبراير، أثار ترامب موجة من الغضب عندما طرح فكرة تحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" من خلال تهجير السكان الفلسطينيين ووضع القطاع تحت السيطرة الأمريكية.

المصدر: فرانس برس