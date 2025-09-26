ماثيو زايس: حكومة كوردستان أثبتت قدرتها على جعل الإقليم مركزاً استثمارياً مستقراً في المنطقة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أوضح نائب رئيس شركتي هیلیوود و HKN إنيرجي، ماثيو زايس، أن اتفاق استئناف تصدير نفط كوردستان، المقرر أن يبدأ غداً، يُعد "إنجازاً مهماً"، مؤكداً أن الاتفاق ستكون له آثار إيجابية على الموازنة العامة الاتحادية.

وقال زايس، خلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان24، إن استئناف تصدير نفط الإقليم إلى أسواق العالم عبر البحر المتوسط "سيترك أثراً ملموساً على سوق الطاقة الدولية"، كما حصل خلال السنوات السبع الماضية.

وأضاف أن صادرات الإقليم تشكل رسالة مهمة للمستثمرين الأميركيين والدوليين، كون كوردستان منطقة مستقرة وجاذبة للاستثمار.

لافتاً إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أولت اهتماماً خاصاً بملف الطاقة في الشرق الأوسط، وساهمت في دفع هذا الاتفاق الثلاثي بين بغداد وأربيل وشركات النفط إلى الأمام.

مذكّراً بمواقف وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الذي شدد مراراً على ضرورة الإسراع باستئناف صادرات نفط الإقليم.

وشدد زايس على أن حكومة كوردستان أثبتت أنها قادرة على جعل الإقليم مركزاً استثمارياً مستقراً في المنطقة.

وقال: لقد استثمرنا مليارات الدولارات في الإقليم على مدى سنوات في قطاعات الطاقة والنفط، ورغم كل التحديات المرتبطة بالميزانية والرواتب، حافظت حكومة الإقليم على التزاماتها.

وأعرب عن تفاؤله بمستقبل قطاع الطاقة في الإقليم، ولا سيما بعد الاتفاق الثلاثي الأخير، متوقعاً إبرام اتفاقات طويلة الأمد جديدة تتيح المزيد من الاستثمار في النفط والغاز.

كما أوضح زايس أن "مستوى إنتاج النفط يمكن أن يتجاوز ما كان عليه قبل توقف التصدير، شريطة الالتزام الكامل من جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق بنسبة 100% والاستجابة لمتطلبات الشركات النفطية".

وفي إشارة إلى اتفاق سابق أُبرم في أيار/مايو الماضي مع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، قال زايس إن ذلك الاتفاق "كان يخص حصراً إنتاج الغاز، مع التشديد على ضرورة عدم إهداره وحرقه، بل استخدامه في توليد الكهرباء".

مؤكداً أن شركته تتطلع إلى زيادة استثماراتها في مجالات النفط والغاز والطاقة في كوردستان.

وحول مشروع تزويد الإقليم بالكهرباء على مدار 24 ساعة، أوضح زايس أن الأمر "يواجه تحديات كبيرة كما في أي نظام عالمي"، لكنه أكد أن حكومة إقليم كوردستان استطاعت تجاوز العقبات وتوفير الكهرباء بشكل مستقر للسكان.