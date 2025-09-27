بحضور مسرور بارزاني.. انطلاق مؤتمر "نيقية" السنوي في أربيل

منذ 52 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- برعاية وحضور مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان، انطلقت صباح اليوم السبت أعمال المؤتمر الأكاديمي لإحياء الذكرى الـ 1700 لمجمع نيقية التاريخي (مجمع نيقية للمسيحيين)، في مدينة أربيل.

ويشهد المؤتمر، الذي بدأ في تمام الساعة التاسعة صباحاً، مشاركة واسعة من شخصيات كنسية بارزة. ومن المقرر أن يلقي رئيس حكومة إقليم كوردستان كلمة خلال فعاليات المؤتمر، بحسب أجندة المؤتمر.

كما يستضيف المؤتمر عدداً من البطاركة المسيحيين البارزين من العراق ومنطقة الشرق الأوسط، حيث سيلقون كلماتهم الخاصة بهذه المناسبة الهامة.

يُعد هذا المؤتمر واحداً من أبرز الأحداث التاريخية لدى المسيحيين، إذ يجمع القساوسة والبطاركة بهدف نشر رسالة الوحدة وتقريب وجهات النظر والعقائد.

ويهدف المؤتمر بشكل أساسي إلى مشاركة ونشر قيم مجمع "نيقية" وتسليط الضوء على تأثيراته المستمرة في العالم الحديث.