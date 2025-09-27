مسرور بارزاني: مكونات كوردستان متحدة اليوم لتحقيق الإعمار والتقدم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم السبت 27 أيلول (سبتمبر) 2025، أن كوردستان ستُبنى بمشاركة جميع مكوناتها.

وكتب مسرور بارزاني في تدوينة على منصة "إكس": "كوردستان وطننا جميعاً، وكما أن مكونات كوردستان تعرضت معاً للظلم والاضطهاد والاحتلال، فإننا اليوم متحدون من أجل البناء والإعمار والتنمية وتقدم وطننا".

Just as all of Kurdistan’s components once stood in the face of oppression and tyranny together, today we stand united to rebuild, grow, and advance our homeland. pic.twitter.com/9oiD4V5CYb — Masrour Barzani (@masrourbarzani) September 27, 2025

وبحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وجمع غفير من كبار الشخصيات الدينية والأكاديمية، انطلقت في أربيل، اليوم السبت 27 أيلول (سبتمبر) 2025، فعاليات مؤتمر الذكرى الـ1700 لمجمع نيقية.

وفي كلمة له، استهل رئيس الحكومة حديثه بالترحيب الحار بالوفود المشاركة في أربيل، عاصمة التعايش السلمي، معرباً عن بالغ سروره لانعقاد هذا المحفل العلمي الرفيع.

وأعرب عن أمله في أن تكلل أعمال المؤتمر بتوصيات بنّاءة تسهم في ترسيخ ثقافة السلام والأخوة الإنسانية بين المكونات كافة.

وأكد رئيس الحكومة أن التعايش السلمي يمثل جوهر الهوية المجتمعية لكوردستان وإرثاً حضارياً راسخاً، مشدداً على ضرورة صون هذه الثقافة وتعزيزها.

وفي هذا السياق، دعا رجال الدين وعلماء الأديان كافة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم في نشر قيم المحبة والتآلف وتعميق أسس السلام الاجتماعي.