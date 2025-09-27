رئيس إقليم كوردستان يتلقى اتصالاً من رئيس الوزراء العراقي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- تلقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت 27 أيلول 2025، اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

و أعرب السوداني خلال الاتصال عن تقديره لمواقف القيادات والقوى الكوردستانية التي اشتركت في تحقيق الاتفاق الأخير لاستئناف تصدير النفط الخام المنتج في الإقليم، وتسليم وارداته إلى الخزينة المركزية، والانحياز إلى جانب مصالح شعبنا العراقي في كل مكان، والجهود المتعاضدة بين الحكومة الاتحادية، وحكومة الإقليم التي انتهت إلى الاتفاق على وفق مقتضيات الدستور وقانون الموازنة.

كما جرى التأكيد على المضي في كل ما يعزز التنمية الوطنية، ويقدم المصلحة الوطنية الشاملة، ويجسد الأهداف المشتركة في تحقيق التقدم الاقتصادي الشامل، والحفاظ على الثروة والتوزيع العادل لها، لكل أبناء شعبنا العراقي، في جميع أنحاء العراق. كما شهدت الاتصالات التأكيد على دعم الاستثمارات في العراق، لكونها المحرك الأساس لخلق التنمية الشاملة في البلاد، وإحداث نقلة نوعية للاقتصاد العراقي.