وزارة الخارجية الأمريكية: ساعدنا في اتفاق استئناف تصدير نفط كوردستان

منذ 27 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أنها ساعدت في التوصل إلى الاتفاق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية لاستئناف تصدير نفط كوردستان.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، في تصريح صحفي، إن الولايات المتحدة شاركت في الاتفاق الذي ساهم في إعادة تصدير نفط إقليم كوردستان إلى تركيا.

وأضافت أن التواصل مستمر مع الحكومة العراقية، وأن واشنطن ملتزمة بجميع الشركاء في كافة أنحاء البلاد، مؤكدةً السعي نحو بناء دولة عراقية ذات سيادة مستقرة ومتقدمة.

وأوضحت بروس أن استئناف تصدير النفط سيكون مفيداً لكل من العراق والولايات المتحدة.

يشار إلى أنه صباح اليوم السبت 27 أيلول/سبتمبر 2025، الساعة 6:50، بدأ تصدير نفط إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي.

وتشمل المرحلة الأولى من الاتفاقية تصدير 190 ألف برميل يومياً، مع تخصيص 50 ألف برميل يومياً لتلبية الاحتياجات المحلية لإقليم كوردستان.