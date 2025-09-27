أتلتيكو يعيد جاره ريال مدريد إلى أرض الواقع ويلحق به الخسارة الأولى هذا الموسم

منذ 7 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- أعاد أتلتيكو مدريد ضيفه وجاره ريال مدريد إلى أرض الواقع عندما أكرم وفادته 5-2 وألحق به الخسارة الاولى هذا الموسم السبت على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في المرحلة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، منهيا بدايته المثالية.

ويدين أتلتيكو بفوزه الى مهاجمه الدولي الارجنتيني خوليان الفاريس الذي سجل ثنائية (50 من ركلة جزاء و64) رافعا رصيده الى ستة أهداف هذا الموسم، مانحا التقدم لفريقه بعدما انتهى الشوط الاول بالتعادل 2-2.

وتقدم أتلتيكو عبر مدافعه روبان لو نورمان (14)، ورد ريال مدريد عبر الفرنسي كيليان مبابي (25) والتركي أردا غولر (36)، قبل أن يدرك النروجي ألكسندر سورلوث التعادل (45+3).

وختم البديل الفرنسي المخضرم أنطوان غريزمان المهرجان بهدف خامس (90+3).

"خسارة مستحقة"

وضرب أتلتيكو عصفورين بحجر واحد حيث أكد صحوته بفوز ثان تواليا وثالث هذا الموسم مرتقيا الى المركز الرابع برصيد 12 نقطة، ومقلصا الفارق الى ست نقاط بينه وبين غريمه الذي مني بخسارته الاولى هذا الموسم بعد ستة انتصارات متتالية.

وبات ريال الذي سقط في أول اختبار حقيقي له هذا الموسم مهددا بالتخلي عن الصدارة لصالح برشلونة حامل اللقب الذي يستضيف ريال سوسييداد الأحد.

واستحق رجال المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني الفوز لأنهم كانوا الطرف الأفضل أغلب فترات المباراة وخلقوا العديد من الفرص الحقيقية للتسجيل، فيما اكتفى رجال المدرب شابي ألونسو بالدفاع والهجمات المرتدة في الشوط الاول ومكنتهم من قلب الطاولة، لكنهم لم يظهروا أي خطورة حقيقية في الشوط الثاني رغم التبديلات.

وقال ألونسو الذي دفع بالدولي الانكليزي جود بيلينغهام أساسيا عقب تعافيه مؤخرا من جراحة في الكتف، إن فريقه استحق الهزيمة الساحقة، مضيفا "لم نلعب بشكل جيد كفريق، ولا في الضغط، لم نكن على المستوى المطلوب".

وأضاف "نحن في مرحلة بناء، واليوم كانت خسارتنا الأولى، وعلينا أن نتعلم مما حدث، لكن لا أعذار، نحن متألمون، إنها مباراة ديربي وهزيمة مستحقة".

وتابع "افتقرنا الى القوة... لم ننافس بشكل جيد اليوم، ولم نكن على المستوى المطلوب في هذه المباريات. لسنا سعداء، لكن لا يمكننا نسيان ما كنا نفعله سابقا، وما كنا نبلي به بلاء حسنا. نحن في مرحلة تقدم... سيكون رد فعلنا على هذا هو الأهم، في المباراة القادمة، أو عندما نواجه خصما قويا مثل أتلتيكو اليوم".

مواصلة المسار

في المقابل، قال ألفاريس في تصريح لشبكة "دازون" للبث التدفقي "إنه يوم مميز جدا، كنا ندرك أهمية هذه المباراة، كونها مباراة ديربي بالطبع، ولكن أيضا لأننا كنا بحاجة إلى النقاط الثلاث".

وأضاف "علينا أن نواصل هذا المسار، وأن نحسن الأمور التي تحتاج إلى تحسين... لم نكن نحقق النتائج المرجوة، لكننا كنا نلعب بشكل جيد".

وضغط أتلتيكو بقوة وهدد مرمى البلجيكي تيبو كورتوا في أكثر من مناسبة أخطرها كانت في الدقيقة الثالثة عندما تلقى سورلوث كرة خلف الدفاع فتوغل داخل المنطقة وحاول تسديدها لكن المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو تدخل في توقيت مناسب (3).

وكاد سورلوث يفعلها برأسية ساقطة اثر تمريرة عرضية لبابلو باريوس ابعدها كورتوا الى ركنية (11).

وافتتح أتلتيكو التسجيل اثر تمريرة عرضية لجوليانو سيميوني، نجل المدرب دييغو، تابعها لو نورمان برأسية من مسافة قريبة داخل المرمى (14).

وتدخل كورتوا في توقيت مناسب وقطع كرة من أمام سورلوث المنفرد (22).

ونجح مبابي في إدراك التعادل بعدما تبادل الكرة مع غولر فهيأها له الأخير خلف الدفاع وداخل المنطقة فتوغل وسددها قوية بيمناه على يمين السلوفيني يان أوبلاك (25).

ورفع مبابي رصيده الى ثمانية أهداف في صدارة لائحة الهدافين.

وتقدم ريال عندما استغل مبابي كرة رأسية طائشة من لو نورمان فهيأها الى البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي توغل من الجهة اليسرى متلاعبا بمدافعين قبل أن يمررها عرضية الى غولر فسددها بيسراه "على الطاير" على يسار أوبلاك (37).

وحرم القائم الايسر ألفاريس من إدراك التعادل برده تسديدته القوية من خارج المنطقة (39).

وسجل أتلتيكو مدريد هدفا اثر ركلة ركنية لألفاريس تابعها المدافع الفرنسي كليمان لانغليه من مسافة قريبة على يمين كورتوا لكنه ألغي بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" حيث اتضح أن المدافع تابعها بيده داخل المرمى (43).

ونجح سورلوث في هز الشباك برأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية للقائد كوكي (45+3).

واضطر ألونسو الى الدفع بالمدافع راوول أسنسيو مكان ميليتاو الذي عانى من إصابة تعرض لها في بداية المباراة.

وحصل اتلتيكو على ركلة جزاء عندما ابعد غولر كرة عرضية من أمام المرمى فلمس رأس الارجنتيني نيكو غونزاليس، فانبرى لها ألفاريس على يسار كورتوا (52).

وتفوق ألفاريس الذي أُلغيت ركلة جزاء ترجيحية له بشكل مثير للجدل في مباراة الفريقين في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعدما لمس الكرة مرتين.

وقال ألفاريس "كل ركلة جزاء هي ركلة جزاء جديدة، مباراة جديدة، فرصة جديدة".

وسدد ألفاريس ركلة حرة جانبية فوق المرمى (59).

وأنقذ كورتوا مرماه من هدفين بتصديه لتسديدتين من مسافة قريبة لغونزاليس (60) وسورلوث (63).

وعزز الفاريس تقدم أتلتيكو بهدفه الشخصي الثاني بتسديدة رائعة من ركلة حرة (64).

وختم البديل غريزمان المهرجان بهدف خامس اثر هجمة مرتدة استغل البديل الاخر أليكس بايينا كرة خاطئة من الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي في منتصف الملعب ومررها الى الفرنسي المتوغل داخل المنطقة فتابعها زاحفة على يسار كورتوا (90+3).

وفي مباراة ثانية، تعادل خيتافي مع ليفانتي 1-1.

وكان الفريق الضيف البادئ بالتسجيل عبر إيفان روميرو (26)، وأدرك صاحب الأرض التعادل بواسطة خوان أنتونيو إيغليسياس سانشيس (57).

ويلعب لاحقا ريال مايوركا مع ديبورتيفو ألافيس، وفياريال مع أتلتيك بلباو.