القوات الإسرائيلية تتوغل بأربع سيارات عسكرية في ريف القنيطرة الأوسط

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- توغلت قوة عسكرية إسرائيلية تتألف من أربع سيارات عسكرية في مناطق بريف القنيطرة الأوسط، باتجاه قريتي أم عظام والمشيرفة.

ونفذت القوات آنفة الذكر عملية التوغل إلى المناطق المذكورة، حيث شوهدت السيارات العسكرية الإسرائيلية في محيط القريتين، دون ورود معلومات عن احتكاك مع المواطنين أو أي اعتقالات طالت أحدا منهم.

ويأتي ذلك في ظل نشاط التحركات الإسرائيلية دون رادع أو تخوّف في جنوبي البلاد.

واليوم، شهد ريف القنيطرة تحركاً لافتاً للقوات الإسرائيلية، حيث توغلت دورية في قرية “عجرف” بريف القنيطرة دون رادع، وقامت بإنشاء حاجزٍ للتفتيش وإيقاف المارة وتفتيش المركبات، دون ورود معلومات عن أي اعتقالات طالت الأهالي.